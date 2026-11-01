Un gesto que vale más que un gol: la inolvidable sorpresa de Agustín Canobbio a un niño hincha de Fluminense; mirá el video

En el fútbol moderno, donde la vorágine de partidos y la distancia con los hinchas suelen ser moneda corriente, Agustín Canobbio regaló una de esas postales que trascienden cualquier resultado.

El atacante uruguayo aprovechó los días de descanso previos al próximo compromiso de su equipo, Fluminense, para cumplir el sueño de un pequeño seguidor del elenco carioca en una jornada que la familia jamás olvidará.

Aprovechando que su club, no tiene acción hasta el próximo viernes cuando reciba a Vitória en el mítico Estadio Maracaná por una nueva fecha del Campeonato Brasileiro, más conocido como Brasileirao, el delantero se hizo un espacio en su agenda para dar una sorpresa absoluta.

Agustín Canobbio apareció sin previo aviso en la fiesta de cumpleaños del niño vestido con ropa deportiva y listo para integrarse a la celebración.

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El uruguayo no llegó con las manos vacías: le obsequió una camiseta oficial del club estampada con su propio nombre, jugó un picadito mano a mano con el agasajado y sus amigos, y protagonizó el momento más emotivo de la noche en la Barra da Tijuca, al ponerse al niño sobre sus hombros justo cuando llegó la torta y todos los invitados entonaban el tradicional "Feliz Cumpleaños".

El video y las fotos del conmovedor momento no tardaron en circular, despertando el cariño unánime de la torcida tricolor de Fluminense.

La cálida escena se da en un momento bisagra de la temporada para el atacante, quien además celebra una noticia trascendental en el plano internacional: figura en la lista de futbolistas reservados por el entrenador Diego Forlán para la selección uruguaya de cara a la doble fecha FIFA de noviembre.

Este llamado marcará el retorno oficial de Canobbio a la celeste luego de haber purgado los dos partidos de suspensión durante la pasada ventana de setiembre-octubre, sanción que arrastraba tras su expulsión ante España en el Mundial 2026.

La selección uruguaya afrontará una exigente doble etapa en la que visitará a Argentina el viernes 13 en La Bombonera y posteriormente recibirá a República Dominicana el martes 17 en el Estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado.

Con la alegría a flor de piel y el respaldo del hincha, Canobbio recarga energías para los grandes desafíos que se avecinan.