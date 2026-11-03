Compra irregular de carne en la Armada: "No se ha podido determinar de dónde surgían las órdenes", dijo la fiscal

Sandra Fleitas , la fiscal que investiga el caso de las compras irregulares de carne por parte de la Armada , dijo que por el momento no se ha podido determinar de dónde surgían las órdenes de adquirir esta mercadería.

La semana pasada, la Justicia condenó a exfuncionarios de la Armada por un entramado de irregularidades en el suministro de carne para el organismo entre 2021 y 2022.

"Lo dije en la audiencia, no se había podido llegar a determinar de dónde surgían las órdenes . Puede tener una sospecha", dijo Fleitas en Desayunos Informales de Canal 12, pero añadió que "no se encarcela a una persona en función de sospecha" .

Fiscal Fleitas advirtió por irregularidades en compra de carne de otros organismos y dijo que en la Armada licitaban cerdo y llegaba lomo para altos mandos

De acuerdo con la teoría del caso de la fiscalía, la Armada adjudicó dos licitaciones en 2021 y 2022 a la firma Saturno S.R.L. por un total de 606.500 kilos de carne ( $10.036.000 ), con un 100% de ampliación autorizada. Los pliegos estipulaban cortes de carne de cerdo congelada —principalmente bondiola— tanto para dependencias de Montevideo como para el interior .

Sin embargo, en los hechos se montó un sistema de "conversiones": se solicitaban cortes de mayor valor comercial, como lomo y colita de cuadril, y luego se maquillaba la facturación para hacerlos encajar en los montos equivalentes a kilos de bondiola. Por este motivo, la fiscalía descartó la figura de fraude o faltante de mercadería: entraron menos kilos de los registrados, pero por un valor económico equiparable al corte licitado.

La fiscal fue consultada sobre si no correspondía imputar también a otros mandos. "Si los departamentos que deben distribuir esos determinados cortes de carne no individualizan a pedido de quién se da esa solicitud, ¿cómo se hace para identificar quiénes son supuestamente los mandos?", respondió.

Además, dijo que esperan tener más apoyo técnico. "Tuvimos un tiempo una contadora que estaba en comisión del Banco Central, pero por solicitud de la entidad se fue para su lugar de origen. Sé que hubo un llamado, estaban en eso, es imprescindible trabajar con un contador", afirmó.

"Algo pudo ella mirar, se hizo un equipo de trabajo con otro contador que es de la DGI. Pero fue breve, porque incluso el contador de la DGI tuvo problemas de salud. Fue muy poco lo que pudieron ellos avanzar, que por poco que fue, fue importante", sentenció.

Tras llegar a acuerdos con la fiscalía, se condenó al capitán de navío retirado Braulio Delgado, al capitán de navío Fernando Varietti, al capitán de fragata retirado Raúl Nieto y a la exsuboficial Alicia Costa, quienes cumplirán sus penas bajo el régimen de libertad a prueba

A Nieto y a Costa se los condenó por asociación para delinquir y uso de documento falso, mientras que a Delgado y Varietti se los condenó por la omisión de denunciar delitos por ser funcionarios públicos.

Además, la fiscal de Delitos Económicos advirtió que surgieron indicios de irregularidades en la compra de carne por parte de otros organismos. Por esto, le pidió al juez de Crimen Organizado Alejandro Asteggiante que informara de la sentencia al Tribunal de Cuentas de la República (TCR) y a la Agencia de Regulación de Compras Estatales (ARCE).