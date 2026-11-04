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El probable equipo de Nacional ante Ferro Carril de Salto y lo que dijo Daniel Carreño sobre si jugará Maxi Gómez

El equipo que avance se medirá ante Deportivo Maldonado en cuartos de final; mirá los detalles

4 de noviembre de 2026 14:34 hs
Maximiliano Gómez con hinchas de Nacional en Paysandú

Maximiliano Gómez con hinchas de Nacional en Paysandú

Nacional visita este miércoles a Ferro Carril de Salto por el cruce de los octavos de final de la Copa AUF Uruguay, partido único que se jugará desde las 21:00 en el Estadio Artigas de Paysandú.

La llave tendrá penales en caso de igualdad durante los 90 minutos.

El equipo que avance se medirá ante Deportivo Maldonado en cuartos de final.

Maximiliano Silvera con hinchas de Nacional en Paysandú

Maximiliano Silvera con hinchas de Nacional en Paysandú

Lo que dijo Daniel Carreño sobre Maxi Gómez

Para afrontar este encuentro, el entrenador tricolor Daniel Carreño armó un plantel con algunos titulares, mayoría de suplentes y jugadores juveniles.

La gran bienvenida a Maxi Gómez de los hinchas de Nacional en Paysandú, su ciudad natal, donde reiteró su deseo de volver a la selección uruguaya; mirá el video

"Esperar, confiar y rezar un poquito": lo que dijo Daniel Carreño sobre el cierre de año de Nacional y de la presencia de Maxi Gómez ante Ferro Carril de Salto

En ese sentido, no viajaron futbolistas como que jugaron el domingo ante Danubio como Sebastián Coates, Emiliano Ancheta, Francisco Calvo, que se sumará a la selección de Costa Rica, Camilo Cándido, Gastón Martirena y Tiziano Correa. Luciano Boggio, que no estuvo en Jardines por sanción, tampoco viajó.

El recibimiento a Nacional en Paysandú

La sorpresa en la lista fue la presencia de Maximiliano Gómez, el delantero tricolor que pese al esfuerzo que hizo en el último partido, con dos goles anotados, viajó a Paysandú, su ciudad natal.

Al respecto, Carreño fue consultado este martes por si el delantero iba a estar en el equipo.

“Todavía no lo tengo 100 % definido, pero creo que no, creo que no”, reconoció cuando le preguntaron si Gómez iba a ser titular.

El recibimiento a Maxi Gómez en Paysandú

Además, dijo que irá como suplente. “Lo vamos a tener en el banco. Todavía no estábamos 100% porque teníamos alguna duda en el equipo, pero creo que Maxi va a estar más para el segundo tiempo”.

El probable equipo de Nacional

Teniendo en cuenta los convocados y lo que dijo Carreño, el probable equipo de Nacional para este miércoles ante Ferro Carril de Salto sería con Alexis Martín Arias; Nicolás Rodríguez, Agustín Rogel, Tomás Viera y Román Clematte; Agustín Dos Santos, Bruno Zuculini; Rubén Botta, Tomás Verón Lupi, Maximiliano Silvera y Rodrigo Martínez

La lista de convocados de Nacional para ir Paysandú

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