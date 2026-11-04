Lazo se reunió en Fray Bentos con los familiares de los militares fallecidos: "Estoy para dar la cara y dar respuestas a las familias"

La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo , se reunió este miércoles con familiares de los tres militares que murieron durante un ejercicio de nado nocturno en el río Uruguay, en Fray Bentos, y aseguró que está "para dar la cara y dar respuestas, las posibles, a las familias".

“Lo más importante de esto es la familia. Vinimos a hablar de primera mano con familiares. Hay respuestas que no las tenemos aún, pero sí comprometer la transparencia y rigurosidad con que se llevan adelante las investigaciones. Esto no está concluido y no podemos dar información tan a la ligera" , explicó Lazo en rueda de prensa según informó Subrayado (Canal 10).

La ministra señaló que el encuentro tuvo como objetivo "hablar de primera mano" con los familiares de las víctimas y reconoció que "es legítimo" lo que "la gente nos pregunta". Lazo, además, agregó: "Lo primero es la familia, después vamos a informar" .

Sobre si se tomarán decisiones, Lazo dijo: "Lo que corresponda hacer, lo vamos a hacer". Sin embargo, aclaró que "no se han tomado decisiones (y no se tomarán) hasta que no culmine toda la investigación".

Lazo explicó que hay tres investigaciones en curso: una realizada desde el ámbito militar, que tenía un plazo de 48 horas para expedirse; otra administrativa, que lleva adelante el Ministerio de Defensa; y la investigación judicial, a cargo de la Fiscalía.

"Cuando nosotros hablamos de estos procesos, lo primero que tenemos que hacer, o lo más importante de esto, es la familia. Para nosotros, no es que despreciemos otros ámbitos que son tan legítimos como estos, y por supuesto la ciudadanía. Pero acá lo importante es la familia, hay que cuidar a las familias y cuidarlas es decirles en qué momento de las investigaciones estamos", afirmó.

Según la ministra, los familiares "tuvieron una buena recepción" a la instancia de diálogo, aunque reconoció que algunas de sus preguntas todavía "no tienen respuesta".

"Hay cosas que tienen que estar muy claras y la familia es la primera que va a tener esa información, pero la investigación no ha concluido. Hay plazos que son plazos legales que tenemos que cumplir", señaló.

En ese sentido, detalló que la investigación administrativa del Ministerio de Defensa tiene un plazo de 60 días, con posibilidad de una prórroga de 30 días.

"En este caso, el Ejército tenía 48 horas, más desde el punto de vista técnico. Nosotros, esta investigación tiene 60 días y con una prórroga de 30, esos son los plazos que están estipulados. Y la Fiscalía tiene sus tiempos y la justicia en este país es independiente y tenemos plena confianza", sostuvo.

También fue consultada sobre si se descarta una eventual negligencia o si el episodio puede calificarse como un siniestro marítimo: "Eso es la Justicia la que tiene que determinarlo, mucho menos quien no tiene una formación técnica. Yo no. Yo acá estoy para dar la cara y dar respuestas las posibles a la familia, mejor dicho, para informar cada uno de los pasos que rigurosamente se están llevando adelante", respondió Lazo.

Qué se sabe sobre el incidente

El episodio al que se refiere Lazo ocurrió durante el tercer ejercicio de nado nocturno del Curso de Buzos Tácticos N.º 64, en las inmediaciones del muelle Anglo, en Fray Bentos. Durante la actividad, los participantes quedaron enredados en un objeto sumergido no identificado mientras estaban sujetos a una misma línea de seguridad. La situación obligó a cortar la cuerda de emergencia.

Tres militares murieron y el teniente segundo Braian Ruiz fue rescatado con vida. Ruiz salió del CTI y pasó a sala en el Hospital Militar. Según informó el Ejército, continúa evolucionando "favorablemente" dentro de los plazos esperados para el cuadro clínico que presenta.

El Ministerio de Defensa recibió este martes el informe de urgencia sobre el incidente. Según informó la cartera, el documento contiene "elementos técnicos de relevancia" que servirán como insumo para la investigación administrativa. Sin embargo, su contenido permanecerá "en reserva" para preservar el secreto de las actuaciones administrativas y "el debido cuidado y respeto que impone la dolorosa circunstancia".