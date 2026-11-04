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Operación Hefesto: cuatro detenidos, uno de ellos de 90 años, y dos toneladas de cobre incautadas en Las Piedras

La investigación apunta al mercado ilegal de cables robados a UTE y Antel, materiales ferroviarios y equipos de climatización

4 de noviembre de 2026 13:51 hs
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La Policía de Canelones detuvo a cuatro hombres de entre 54 y 90 años e incautó aproximadamente dos toneladas de cobre durante una serie de allanamientos realizados en la ciudad de Las Piedras, en el marco de una investigación sobre la comercialización de metales robados.

El procedimiento, denominado operación Hefesto, fue desarrollado por efectivos de la Seccional 21 de Las Piedras, bajo la dirección de la Fiscalía Letrada de 2º Turno.

La investigación apunta a combatir el mercado ilegal de materiales provenientes del robo de cables de UTE y Antel, componentes de las vías férreas y equipos de climatización.

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A partir de tareas de inteligencia y análisis, los investigadores identificaron cuatro establecimientos comerciales dedicados a la compraventa de metales donde, según la información policial, se comercializaban materiales sustraídos.

Con autorización judicial, la Policía realizó cuatro allanamientos simultáneos, durante los cuales fueron detenidos hombres de 54, 72, 54 y 90 años.

Además de las dos toneladas de cobre, los efectivos incautaron balanzas de precisión y teléfonos celulares. Personal de Policía Científica realizó el relevamiento fotográfico y pericial de los objetos encontrados en los establecimientos.

Uno de los detenidos, de 54 años, cuenta con antecedentes penales por delitos de hurto y daños, mientras que los otros tres no registran antecedentes.

La Fiscalía dispuso que los cuatro hombres permanezcan detenidos y sean conducidos a sede judicial para continuar con las actuaciones correspondientes.

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