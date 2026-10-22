Por qué la vulnerabilidad se convirtió en un atributo clave en el liderazgo empresarial y cómo el estrés en los equipos puede frenar la adopción de la IA

Si bien muchas veces creemos que las decisiones se toman a partir de la lógica y el análisis, existe una amplia evidencia científica de que las emociones tienen un papel determinante en ese proceso . Según explica el doctor en biología molecular Estanislao Bachrach, el pensamiento racional suele intervenir para justificar las decisiones que las emociones ya tomaron apenas unos segundos antes . Un mecanismo que también influye en la forma en que los líderes gestionan sus equipos y conducen sus negocios.

“Me parece una buena oportunidad que ahora que tenemos que aprender sobre inteligencia artificial aprendamos también de nuestras emociones ”, sostuvo el experto durante un evento organizado por Claro Empresas.

En el encuentro, Bachrach intercambió con Alan Descoins, chief AI officer de Qubika y quien fue elegido por Time como una de las 100 figuras más influyentes del mundo en inteligencia artificial, sobre la interacción entre estas dos inteligencias y los desafíos que plantea su integración para las empresas .

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En el encuentro, ambos especialistas coincidieron en que una de las principales barreras para la adopción de la inteligencia artificial en las empresas es la falta de preparación de los equipos. Si bien las compañías destinan tiempo, recursos y dinero a incorporar estas herramientas, no siempre dedican el mismo esfuerzo a capacitar a las personas para trabajar de una manera diferente .

En ese proceso, sostuvo Bachrach, lo emocional adquiere un papel central, ya que es parte fundamental del aprendizaje. Además, el estrés puede convertirse en un obstáculo adicional para que los trabajadores incorporen nuevas herramientas y conocimientos.

“La dificultad número uno que yo observo en las empresas es el estrés. La gente está estresada, cansada, tensa, en alerta permanente y, cuando el sistema nervioso está en alerta, no aprendés o aprendés peor o mal”, señaló.

Según explicó, un sistema nervioso en estado de alerta afecta la memoria y la atención, dos capacidades fundamentales para el aprendizaje.

“Creo que los responsables de la IA tienen que ser los directores de recursos humanos”, agregó, sobre el rol humano y emocional de esta transformación.

El mayor error de los líderes y por qué la vulnerabilidad se convirtió en un atributo clave en el liderazgo

En este escenario los líderes de las organizaciones también adquieren un rol fundamental. En este sentido, para Descoins, el mayor error que cometen es delegar la implementación de la inteligencia artificial en sus equipos sin experimentar ellos mismos con las herramientas.

“Cuando uno la usa y la usa en modo pro se empieza a dar cuenta de toda la gama de aplicabilidad”, sostuvo. Además, señaló que esto permite a los líderes identificar en qué áreas conviene profundizar su implementación y en cuáles su uso puede ser más limitado.

Como ejemplo, mencionó que en las grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos cada vez más CEO se involucran directamente en el uso de estas herramientas y trabajan junto a los ingenieros. Para Descoins, familiarizarse con la tecnología es fundamental para tomar mejores decisiones sobre su aplicación en el negocio.

Por otro lado, Bachrach sostuvo que actualmente el atributo más importante que un líder empresarial tiene que tener es la vulnerabilidad.

“Vulnerabilidad entendida como poder demostrar que no sabe todo, que necesita ayuda, que hay cosas que le cuestan, que hay cosas que le dan miedo, el mostrarse humano”, mencionó. Para el especialista, este cambio también refleja una transformación en las expectativas sobre el liderazgo. Mientras que antes un líder que mostraba sus dudas podía ser mal visto, hoy las nuevas generaciones conectan mejor con quien se muestra humano.