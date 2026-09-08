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Bergara y Jorge Macri en Smart Cities: recolección de basura, personas en calle y vehículos autónomos en la ciudad

"El objetivo es que eso se traduzca en más desarrollo y más oportunidades, más igualdad, más sustentabilidad ambiental", destacó el intendente de Montevideo

8 de septiembre de 2026 12:07 hs
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El intendente de Montevideo Mario Bergara y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, compartieron este martes un panel durante la segunda edición de Smart Cities, organizada por El Observador y Piso 22 bajo el lema "Las ciudades que vienen".

Durante su alocución, el intentendente frenteamplista se refirió al avance en el "cambio de tecnología de recolección de residuos", que en Montevideo tiene el paso de los contenedores en las calles a los recipientes intradomiciliarios e intraprediales.

"Es un programa muy ambicioso, no es un parche, es una transformación estructural. Los contenedores en la vía pública se han transformado parte del problema, incluido el tema del hurgado, pero no solo por el tema del hurgado, porque cuando hay un calefón roto, o un colchón o un sofá desvencijado al lado del contenedor, no es un tema de las personas en situación de calle. Hay que aprender de otras experiencias y estudiar bastante", dijo Bergara.

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Macri tomó el tema de las personas en situación de calle y llamó a abordarlo con "honestidad intelectual", porque se hace "una utilización grave y una manipulación de un fenómeno muy complejo".

El jefe de gobierno porteño contó que en Buenos Aires hay 16.000 personas que duermen en hoteles, pensiones y paradores (refugios), pero que otros 1.500 personas no aceptan el lugar. "El primer tema a debatir es si hay humanidad en dormir en la calle. Yo creo que no. Algunos lo romantizan, dicen que es su elección. Para mí hemos naturalizado una lenta muerte a la intemperie. Que además tiene una derivada segunda, que es el riesgo para el resto de la sociedad".

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