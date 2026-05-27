"¿Van a seguir trotando? Nos comemos 7": la dura charla de Ignacio Ithurralde a los jugadores de Boston River tras comenzar 2-0 abajo, "una vergüenza", ante Sao Paulo; mirá el video

El entrenador de Boston River , Ignacio Ithurralde , le reprochó a sus jugadores por la actitud en el comienzo del partido ante Sao Paulo por la Copa Sudamericana, tras estar 2-0 abajo en los primeros minutos del encuentro en Morumbí.

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El sastre, que llegaba último y sin chances a este partido, estaba 2-0 abajo a los 17 minutos, tras un primer gol a los 4.

La dura charla de Ignacio Ithurralde a los jugadores de Boston River

La dura charla de Ignacio Ithurralde a los jugadores de Boston River

En la pausa de rehidratación del primer tiempo se escuchó el tirón de oreja del DT a sus futbolistas.

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“Pregunta: ¿Vamos a seguir trotando? ¿Van a seguir trotando? Nos comemos 7”, dijo Ithurralde a los jugadores. “¡Estamos trotando la cancha, estamos trotando en la cancha! Si seguimos trotando nos comemos 6”, agregó, lo que se escuchó por TV.

Además, le pidió que cambiaran de actitud.

“¿Qué están esperando, bo? Vamos a empezar a acelerar, vamos a empezar a picar, o a marcar, Vamos a empezar a estar mucho más cerca, vamos a empezar a no perderla fácil. Hay espacio”, comentó.

La dura charla de Ignacio Ithurralde a los jugadores de Boston River La dura charla de Ignacio Ithurralde a los jugadores de Boston River

Ithurralde también criticó a sus jugadores por los goles recibidos en el partido que terminó 2-0.

“Y los goles los hicimos nosotros, los dos goles nos los hicimos nosotros, sacamos del medio y se la dimos a ellos en la primera pelota del partido. Si no cambiamos de actitud, es una vergüenza”, dijo.