La vida de Milton Viera: embargó a Nacional, la broma de Mazurkiewicz y el pedido de Di Stéfano

Las bromas de Mazurkiewicz con la Reina Isabel II, su brillante pasaje por el fútbol de Grecia y el después, como representante.

Peñarol le cambió las condiciones y Milton Viera se fue a Nacional

Milton Viera nació el 11 de mayo de 1946 en Melo. Jugó al fútbol en Centenario y Bahía de la capital de Cerro Largo. A los 14 años defendía a la selección mayor del departamento y se consagró campeón del Este.

"En esa época era muy difícil jugar con esa edad. Era un récord en ese tiempo", contó.

Luego de un partido amistoso contra Peñarol, arregló su incorporación a los aurinegros. Pero cuando llegó a Montevideo, el presidente Gastón Güelfi le cambió las condiciones conversadas. "Me ofreció menos dinero de lo que habíamos hablado. Al otro día me lo dio Nacional y firmé con Nacional", recordó.

esparrago, viera, taveira, sosa, urruzmendi nacional 67.jpg Milton Viera junto a Espárrago, Taveira, Sosa y Urruzmendi en Nacional

Los primeros tiempos en la capital, lejos de su familia y amigos, no fueron fáciles para aquel jovencito arachán.

"Extrañaba una barbaridad a mi madre y a mis seis hermanos. Un disparate. Mis amigos, todo, porque en plena época de amistades, es muy difícil y Melo no era cerca, 400 kilómetros. Me fui adaptando, jugando y después cuando empecé con el plantel superior, ya fue distinto. Pero antes de eso lloraba y me daban ganas de irme, o me iba por un día, veía a la familia, a mi madre y volvía a Montevideo. Hacía lo posible por ir uno o dos días".

Junto a Danilo Meneses y Jorge Oyarbide, vivieron durante un año en el hotel Paysandú. Después se fueron a Pocitos, a otro hotel ubicado en Masini y Berro. Allí se hospedaron entre dos y tres años. Viera se mudó cuando se casó.

WhatsApp Image 2024-04-30 at 5.17.33 PM.jpeg Selección resto del mundo: Milton Viera, Pelé, Cruyff, Mazolla, Van Hannigan, Heredia, Tomasewsky, Eusebio, entre otros. Cedida por Maximiliano Viera

Nacional entrenaba en la parte de atrás del Parque Central, por lo que les quedaba cómodo el traslado. "Íbamos en ómnibus y nos guiábamos bastante bien en ese sentido", expresó Viera.

De aquella etapa en Nacional, tiene "el mejor de los recuerdos. Un plantel muy lindo, siempre andábamos con el Pepe Urruzmendi, Oyarbide y Meneses. En la concentración compartíamos con los más grandes, Manicera, Cococho, Eliseo Álvarez. Había montones y montones de jugadores. Era un época dorada".

Jugó en Primera entre 1962 y 1967, y fue campeón Uruguayo en 1966.

Tornillo Viera titular en el Mundial 1966 y las bromas a la Reina

Ese año fue convocado para la selección uruguaya y concurrió al Mundial de Inglaterra 1966. Con 20 años era el futbolista más joven del plantel celeste, que dirigía su tío segundo, Ondino Viera.

"A Ondino lo conocí en Montevideo. Él nació en Melo, pero se fue muy joven a Brasil y lo vine a conocer cuando él dirigía a Cerro. Los diarios escribían sobre ese tema y él siempre me atendió muy bien, me saludaba en las canchas. Era un señor".

Antes del Mundial, Uruguay hizo una gira. Viera tenía un tirón muscular, pero jugó un amistoso contra Portugal en Lisboa. Después, "jugué los tres partidos del Mundial 66 con 10 días de preparación porque andaba tironeado. La verdad que no podía jugar cada tres días y falté contra Alemania, cuando quedamos afuera. De todas maneras quedé contento con mi actuación con 20 años y tuve que marcar a Bobby Charlton; nada menos, que a ese señor".

WhatsApp Image 2024-04-30 at 5.22.34 PM.jpeg Milton Viera en la selección uruguaya

Viera fue titular contra Inglaterra en el debut, contra Francia y frente a México. El primero y el tercer partido se jugaron en el estadio de Wembley.

"No nos dejaban entrenar en la cancha antes del debut. Ni probarla, había que entrar y jugar directamente. Era una cancha blanda, grande, nada que ver con las de Uruguay", recordó.

Antes del primer partido, contra la selección local, los jugadores uruguayos fueron saludados por la Reina Isabel II, fallecida en setiembre de 2022 a los 96 años de edad.

Viera describió aquel histórico momento: "Me hacía reír Mazurkiewicz, porque decían que (la Reina) nos traía un regalo a cada uno de los jugadores y no nos trajo nada. Y el Mazurca decía, 'no traes un mango, nada'. Y nos hacía reír".

Durante ese Mundial, Viera fue fotografiado de espaldas en una iglesia, un retrato icónico en ese momento: "Un periodista me preguntó si yo era católico, si iba a misa. Le dije que si. Entonces fuimos y me hizo una nota. Fue muy emocionante".

milton viera.jpeg Milton Viera rezando en una iglesia durante el Mundial de Inglaterra 1966

El pasaje de Milton Viera por Boca y el embargo a Nacional

La carrera de Tornillo Viera continuó después de Nacional en Boca Juniors, donde no se destacó, pero admitió que aprendió mucho de fútbol.

Jugó cuatro partidos por el Torneo Metropolitano de 1968, dirigido por José D'Amico.

"Me costó muchísimo el fútbol argentino, pero aprendí. Me enseñaron mucho de fútbol. Estaban Madurga, Nicolau, Ponce, una barra exquisita de compañeros y me quedó una gran amistad".

Alfredo Di Stéfano asumió como entrenador de Boca en 1969 y le pidió a Viera que se quedara, porque iba a tener más oportunidades en Primera. Pero Tornillo viajó a Montevideo y Peñarol lo convenció de quedarse.

milton viera boca.jpg Milton Viera en Boca Juniors

"Me convenció Cataldi y me vine. Tuve que embargar a Nacional porque no me quería pagar el porcentaje del pase", señaló.

De modo que con el tiempo, de ser hincha de Nacional, pasó a ser hincha de Peñarol. "Me hice hincha y todos mis hijos son de Peñarol. Fueron cosas distintas, épocas distintas y me cambié un poco. Ahora le tengo un gran respeto y cariño a Nacional, como institución", recalcó.

En los aurinegros compartió con grandes jugadores: Néstor Goncálves, Omar Caetano, Alberto Spencer, Juan Joya, entre otros tantos.

peñarol 1970.jpg Peñarol 1970: Alberto Martínez, Goyo Peralta, Goncalves, Figueroa, Ricardo Soria y Solimando Yamandú; Bertocchi, Milton Viera, Alfredo Lamas, Ermindo Onega y Julio Losada

Tornillo Viera llegó a Grecia recomendado por un periodista

Con la recomendación del entrenador greco-estadounidense Nikos Sklavounos y del periodista uruguayo Franklin Morales, Milton Viera se fue al fútbol de Grecia para jugar en Olympiacos, el club más importante del país.

"Creo que fui el primer uruguayo que fue a jugar a Grecia. Estaban cerrados los mercados de España e Italia, que era donde yo quería ir, pero lo único abierto era Grecia. El entrenador Sklavounos nos recomendó, se iba (Juan Ramón) Verón que era la figura de Estudiantes y me voy yo también. Recuerdo que Franklin Morales le dijo a un técnico de Grecia que el mejor jugador estaba en Uruguay y se llamaba Milton Viera. Me mandaron buscar".

WhatsApp Image 2024-04-30 at 5.26.35 PM.jpeg Milton Viera en Olympiacos de Grecia Cedida por Maximiliano Viera

Le costó adaptarse al idioma, lo que calificó de "una tragedia aprenderlo", pero se adaptó y terminó hablando griego. Uno de sus tres hijos (Maximiliano -actual DT-, Sebastián y Lucas) nació en Grecia.

Colaboró para una mejor adaptación la fantástica campaña que realizó en Olympiacos, al que defendió entre 1972 y 1977, ganando tres campeonatos griegos (1973, 1974 y 1975) y 2 Copa Grecia (1973 y 1975).

"Me fue maravillosamente bien, me daban como el mejor extranjero. Me sentí plenamente satisfecho y me citaron a la selección Resto del Mundo con Pelé, Cruyff, Cacho Heredia, Babington".

WhatsApp Image 2024-04-30 at 5.07.30 PM.jpeg Milton Viera junto a Pelé Cedida por Maximiliano Viera

En 1977, luego de un diagnóstico médico erróneo, Olympiacos le dio de baja y arregló con otro de los clubes importantes del fútbol griego, el AEK Atenas, donde jugó dos temporadas y ganó otros dos campeonatos griegos (1978 y 1979) y la Copa de Grecia 1978.

"Me retiré en AEK, vine a Peñarol y jugué por última vez en Peñarol cuando Cubilla era técnico. Dejé por una lesión del pubis", expresó.

milton viera aek.jpg Milton Viera en AEK Atenas

Entrenador y representante de jugadores

Se recibió de Entrenador, pero se dedicó a la representación de futbolistas. "Vendí más de 50 jugadores a Brasil, Grecia, España. Uno de ellos fue el Loco Acosta.

Actualmente sigue el fútbol de cerca. "Veo todos los partidos. Estamos bajos, se han ido muy jóvenes para afuera, tenemos buena selección en la mayor, pero en los equipos Peñarol y Nacional están venidos a menos. Antes no pasaba. Perdíamos o ganábamos pero siempre había unos rivales de morirse, partidos mortales", expresó.

Recuerda hoy a jugadores argentinos y brasileños como difíciles de marcar: "Ermindo Onega, con el que después jugué en Peñarol, jugaba bien. Los brasileños Jairzinho, Tostao, eran difíciles. Todos los equipos tenían dos o tres figuritas y justo en el mediocampo donde jugábamos con Montero Castillo y el Tito Goncálvez, también grandes jugadores y amigos".

Milton Viera.jpeg Milton Viera

Viera disputó dos finales de Copa Libertadores, una con Nacional en 1967 y otra con Peñarol en 1970.

"Con Nacional frente a Racing sacamos un punto en Avellaneda y teníamos todo para ganar en Montevideo. Pero perdimos. Y con Peñarol contra Estudiantes, perdimos en el minuto 89 y sacamos un empate en el Centenario. Yo tuve un tiro libre que pegó en los dos palos y recorrió la línea del arco sin entrar. Esa vez faltaban jugadores como Mazurkiewicz, Caetano, Matosas y Cortés, porque se habían ido al Mundial de 1970".

Agregó que el dinero que se gana hoy en el fútbol "es incalculable" y se lamentó: "Si yo hubiese jugado en esta época sería multi, multi millonario. Después de jugar siete años en Europa, hubiese sido distinta la cosa".