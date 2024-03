Las bombas de Sendero Luminoso, los duelos con Diogo, los consejos de Cascarilla y su amistad con Francescoli y Paco Casal; la vida de Jorge Villazán

El ex futbolista de Nacional, Jorge Villazán (61 años), fue protagonista de aquellos clásicos titánicos de la década de 1980, cuando por un lado se enfrentaban Wilmar Cabrera y el Indio Olivera, y por otro él y su marcador Carlos Diogo.

Intentó aprender todo lo que pudo de Julio César Morales en las prácticas de Nacional y después, cuando Cascarilla se retiró, ocupó su lugar como puntero izquierdo. Fue campeón Sudamericano en 1981 con la selección juvenil y campeón de América en 1983.

Poster del diario Mundocolor

Salió en los posters de Mundolocor, en una época gloriosa del fútbol uruguayo y de la prensa escrita. Compañero del brasileño Milton Da Cruz que llegó a Nacional y festejaba los goles bailando samba, y de Marcelo de Oliveira, "un 10 exquisito" que también defendió a los tricolores.

Integró el equipo de las Estrellas de Nacional que ganó el Campeonato Uruguayo de 1983 dejando último a Peñarol. Fue tapa de El Gráfico junto a Enzo Francescoli, cuando ambos jugaban en River Plate de Argentina, en los tiempos en que salir en la tapa de esa revista era tocar el cielo con las manos.

Los hinchas de Gimnasia y Esgrima La Plata no lo olvidarán jamás porque marcó un gol en el triunfo 2-1 frente a Estudiantes de La Plata en el clásico del helicóptero. Luego se fue a Perú y no pudo completar la temporada por la situación política del país.

Una historia que comenzó en Villa del Carmen, Durazno, y continúa entre Montevideo y Buenos Aires.

Los primeros pasos de Jorge Villazán

Diego (médico) y Rafael (ex futbolista) nacieron en Montevideo, pero Jorge, el más chico de los hermanos Villazán, nació en Durazno.

Creció en Villa del Carmen, donde empezó a jugar al fútbol en el colegio, donde se organizaban clásicos entre los alumnos hinchas de Nacional contra alumnos hinchas de Peñarol. "La canchita del colegio se llenaba de gente. Ahí fueron mis inicios. Tengo los mejores recuerdo del Carmen porque pasé una infancia muy linda; además mi padre era el médico del pueblo y fundador del liceo junto a mi mamá", recordó Jorge.

Villazán en la selección juvenil

Luego jugó al baby fútbol en el Cilindro, cuando la familia se mudó a Montevideo, a la zona del ex Cilindro Municipal (hoy Antel Arena). Un año después regresaron a Durazno, donde Jorge defendió al Wanderers de aquella ciudad y volvieron a la capital.

"En ese momento las divisiones juveniles de los clubes empezaba en la Quinta, entonces terminabas el baby a los 12 y durante uno o dos años que no tenías donde jugar. Jugué en un equipo que era el Centro Carmense, integrado por todos los del Carmen que estaban en Montevideo. Jugábamos en la cancha de la Escuelita, en Centenario e Industria, en la cancha de Villa Española. Mis viejos se agarraban la cabeza, porque yo tenía 13 años y jugaba contra gente grande, mayores de 30. Esos torneos no sabes lo que eran, típico del fútbol de esa época", recordó.

Dos años después fue a probarse a Nacional con Eugenio "Pato" Galvalisi y quedó. Rafael estaba cerrando su ciclo en el club antes de irse a Europa, pero no tuvo ninguna incidencia en la llegada del hermano menor. "Me fui a probar como cualquier hijo de vecino. Tengo hermosos recuerdos del Pato Galvalisi, una gran persona".

Jorge en River argentino y su hermano Rafael en Nacional

"Practicábamos en dos canchas, una donde está Tienda Inglesa de Propios y la otra cancha donde después fue el Edificio Libertad y ahora hay un hospital". Jugó en Quinta, Cuarta y poco en Tercera división, porque fue convocado por Aníbal Gutiérrez Ponce para la selección juvenil de 1981.

Campeón Sudamericano juvenil y debut en Primera división

Integró el plantel celeste que ganó el Sudamericano de Quito, venciendo 5-1 a Argentina en la final; Villazán marcó uno de los goles. Uruguay tenía un cuadrazo, integrado entre otros por Jorge Da Silva, Carlos Berrueta, Santiago Ostolaza, José Batista, Adolfo Barán, Alexis Noble.

El equipo argentino no se quedaba atrás, con Óscar Ruggeri, Gordillo, Tapia, Gerardo Martino, Rinaldi: "Un equipo bárbaro, pero nosotros éramos una máquina".

Para el Mundial de Australia se sumaron Carlos Aguilera y Enrique Peña. "Lamentablemente perdimos un partido increíble contra Rumania, en cuartos de final. Siempre dije que teníamos equipo para salir campeones del mundo".

Jorge Villazán con la camiseta de Nacional

Una época pródiga del fútbol uruguayo. "Salían camadas de mayor cantidad de jugadores, cinco, seis, ocho de primer nivel en todos los equipos, y había un furor por el fútbol juvenil. Cuando volvimos a Montevideo después de salir campeones, que llegamos tarde porque nos fue a buscar un avión del Ejército a Buenos Aires, nos esperó una cantidad impresionante de gente y nos acompañó en caravana hacia la Asociación Uruguaya de Fútbol. Son cosas impagables".

Entre el Sudamericano y el Mundial, debutó en Primera división con Nacional. El 16 de mayo de 1981, el técnico Juan Martín Mugica, lo incluyó en un partido contra Huracán Buceo. Jorge Villazán tenía 18 años y pronto sería el sucesor de un prócer tricolor, Julio César Morales.

"Nacional venía de ser campeón de América y del Mundo. Fui compañero de Cascarilla, de Víctor Espárrago, de Cacho Blanco, una etapa corta de Ancheta que había vuelto, Maneiro. Muy linda etapa de compartir con toda esa gente de mucha experiencia que trasmite valores en el vestuario y cómo ir formando la carrera de uno. Yo hablaba mucho con Cascarilla, Víctor y Blanco, te daban el consejo justo", contó.

Selección juvenil de 1981

Jorge se quedaba después de las prácticas para ver cómo le pegaba Cascarilla, tanto de bolea como en los tiros libres. "Era un genio cómo definía, fue un jugador espectacular. Tenía una zurda magistral. Todos los jugadores de esa época tenían muchísima técnica. Tuve de compañero al Tola Luzardo, le pagaba impresionante, Abalde también, el Chico Moreira, Washington González, Berrueta; siempre digo que Berrueta fue uno de los mejores volantes que vi, junto con el Negro Enrique que fue mi compañero en River; en este momento valdrían US$ 100 millones".

También destacó a Víctor Espárrago: "Un señor afuera y adentro de la cancha, un gran compañero y un gran consejero".

Anécdota

"Con Nacional fuimos en 1982 a Estados Unidos a jugar la Copa Transatlántica, contra el Cosmos, Napoli y Chicago Sting. Yo llegué precedido de haber jugado el Sudamericano y el Mundial juvenil, entonces cuando enfrentamos al Napoli me pusieron una marca hombre a hombre. No se me despegó ni 30 centímetros todo el partido. Yo no estaba acostumbrado. En Uruguay el que hacía marca hombre a hombre era Nacional, con la táctica de Mugica. Como son los tanos, son número 1 para marcar y la verdad que me agarré un fastidio terrible, pobre muchacho, no lo aguantaba más. Italia tenía en ese momento el catenaccio y marcaban de esa manera. Fue mi primera experiencia de una marca férrea que no se despegaba para nada".

Durante su etapa en Nacional fue campeón de la Liguilla 1982 y campeón Uruguayo 1983 con el equipo de las Estrellas, llamado así por la jerarquía de los futbolistas que el club contrató esa temporada: Miguel Brindisi, Carlos Aguilera, Carlos Berrueta, José Ferrari, Antonio Alzamendi, entre otros: "Le sacamos 16 puntos a Peñarol cuando el ganador sumaba dos. Les ganamos los dos clásicos y salimos campeones en el Parque Central contra Danubio".

En 1984 Nacional avanzó hasta semifinales de la Copa Libertadores y fue eliminado por Independiente, que después se coronó campeón de América y del Mundo.

El llamado de Paco Casal y la ayuda de Enzo Francescoli

A fines de ese año lo llamó Francisco "Paco" Casal, que estaba comenzando su carrera como representante de futbolistas, y le ofreció ir a River Plate de Argentina. En el equipo millonario jugaba Enzo Francescoli, compañero de Jorge en la selección juvenil de 1981 y en la Copa América de 1983, que también ganó Uruguay.

"El presidente de River era Santilli y Enzo me recomendó. Me sumé al club en los primeros días de 1985".

Francescoli y Villazán, tapa de El Grafíco tras un partido con Chacarita

River tenía un plantel espectacular y ganó de forma holgada el campeonato argentino de 1985/1986, faltando cinco fechas para el final. "El 70% de los jugadores eran de selección, uruguaya y argentina. Con una experiencia bárbara, gente joven con mucha trayectoria, y salía a jugar en todas las canchas de la misma manera. Salimos campeones argentinos con diferencia, por encima de equipos como Argentinos Juniors que después fue campeón de América, y Newell's Old Boys que tenía un equipo bárbaro. Pero River era un equipo extraordinario", señaló Villazán.

Había campeones del mundo de 1978 y de 1986. El Tolo Gallego, Beto Alonso, Nery Pumpido, Óscar Ruggeri, Américo Gallego, Luis Amuchástegui, Roque Alfaro, Jorge Gordillo, además de los uruguayos Enzo Francescoli, Antonio Alzamendi, Nelson Gutiérrez, Ruben Navarro y Carlos Berrueta. "Un plantel de 25 jugadores que entraba uno, salía otro y era lo mismo".

"Recuerdo mucho los duelos con Víctor Diogo en los clásicos. Malvárez era duro también. Bueno, cuando jugabas por la Copa Libertadores, por la modalidad de juego de esa época, que el reglamento era otro, ligabas unas buenas patadas. Era una carnicería. Hoy es impensable que se peguen las patadas de ese momento"

Después de ese año se fue a préstamo a Gimnasia y Esgrima La Plata. En River alternaba y quería jugar más. Entonces recibió de buen agrado el llamado de Luis Garisto, técnico del Lobo junto al profe Luis Betolazza: "Fue un año excelente, me fue muy bien. Tuve la suerte de hacerle goles a Estudiantes en el clásico y eso para el hincha es fundamental. Todavía me recuerdan un clásico muy especial (31 de agosto de 1986), porque había llovido mucho y trajeron un helicóptero para secar la cancha. Le ganamos 2-1 a un Estudiantes que tenía a Sabella, Insúa, Russo... Fue una fiesta en la cancha de Gimnasia". Jorge Villazán y Sergio Merlini marcaron los goles del local.

Gol de Villazán en el clásico Gimnasia vs Estudiantes

Para la temporada siguiente el técnico Timoteo Griguol asumió en River Plate y Villazán regresó al millonario. El 16 de agosto de 1987 River le ganó 3-0 a Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica y se consagró campeón de la Copa Interamericana. Villazán marcó uno de los goles y completaron el marcador Juan Gilberto Funes y Héctor Enrique.

"Se fue Griguol y llegó Menotti. Me quedé en River hasta 1990, cuando me fui a Platense", un momento que recuerda como un error porque "en ese momento había agarrado Merlo de técnico y me quería para jugar una Liguilla que después River ganó. A mi se me vencía el contrato, la situación argentina estaba complicada, estaba la hiper inflación, eran los últimos tiempos de Alfonsín y la llegada de Menem, entonces se hacía difícil. Tomé esa decisión de irme a River, quizá un poco la juventud y un poco el no pensar que me podía quedar y jugar. A veces son decisiones que se toman, me arrepiento con el diario del lunes", explicó.

Tapa de El Gráfico, River campeón

Luego de pasar por el Calamar regresó a Uruguay. "Estando en Montevideo de vacaciones, el técnico de Wanderers Osvaldo Giménez me dijo porque no venía a jugar".

En ese momento Villazán estuvo a punto de irse a Real Murcia, pero finalmente el pase no se hizo porque "en Europa se abrió la posibilidad de contratar jugadores yugoslavos por poco dinero porque querían salir de los países del Este y se truncó"..

De manera que firmó en Wanderers y luego se fue por seis meses a Progreso. "El Pistola Marsicano mi pidió que le diera una mano en Progreso. Fue Yubert Lemos también y anduvimos muy bien también".

El siguiente destino en la carrera futbolística del delantero fue Alianza Lima de Perú, donde no completó el año por la complicada situación política del país. "Hubo un ataque del (grupo terrorista) Sendero Luminoso a cinco cuadras de donde yo vivía en Lima, un par de bombas, yo estaba con mi familia y decidimos volvernos".

Jorge Villazán, Pablo Fuentes y Julio De Souza que llegaron a Alianza Lima en 1992.

Se retiró del fútbol profesional en Deportivo Maldonado, aunque luego jugó en Nacional de Nueva Helvecia. "Me invitó Carlos Castiglioni que era hermano de una chica que había sido mi compañera en el colegio. Me habló y también fue el arquero Pablo Fuentes. Esos fueron mis últimos pasos".

Curso de entrenador, estación de servicio y GolTV

Villazán realizó el curso de entrenador y fue compañero de Mauricio Larriera y Pablo Repetto, entre otros. Luego instaló una escuela de fútbol, porque le gusta enseñar. "Uno tiene la satisfacción de ir viendo la evolución que tienen los chicos con lo que le podés aportar desde la experiencia, de que manera se juega, de que manera se paran en determinados lugares de la cancha, que son cosas que a uno también le enseñaron", destacó.

Junto a su hermano Rafael tuvieron una estación de servicio y un día lo llamó Enzo Francescoli para preguntarle si quería trabajar con él y con Paco Casal en GolTV. Durante casi tres años trabajó en la oficina de Miami, luego en Buenos Aires y también en Perú.

Jorge Villazán y su familia: la esposa Beatriz y sus hijos Sebastián y Camila

Actualmente vive entre Montevideo y Buenos Aires, donde viaja visitar a sus hijos. "Mi hija Camila es arquitecta y mi hijo Sebastián trabajó en Canal 13 y es parte de Goltv".

Agradece el apoyo de sus padres que lo acompañaron y lo apoyaron cuanto tuvo que tomar la decisión de dejar los estudios de lado para dedicarse al fútbol. A su esposa Beatriz que lo acompañó a todos lados. A sus amigos Enzo Francescoli y Francisco Casal, al técnico Gutiérrez Ponce, y no se olvida de todos los que lo ayudaron en divisiones juveniles. "Haber sido jugador de fútbol es una de las cosas más lindas que hay", reconoció.