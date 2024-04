Repunte de última hora frenó una caída de precio mayor para los granos

La cotización de los granos en Chicago cerró la semana con fuertes repuntes el viernes, pero no alcanzaron para que la semana cerrara en terreno positivo.

La soja posición julio recuperó US$ 6 por tonelada, pero aun así cerró US$ 8 por debajo de la semana anterior en US$ 428/ton.

A pesar de la caída de casi 2% en el precio semanal en Uruguay se recuperaron las referencias de hasta US$ 400/ton por parte de algunos operadores con primas más estrechas, luego de algunos días entre US$ 392 y US$ 395.

Uno de los factores alcistas fue que el real recortó algo de terreno al dólar y devolvió cierto margen de competitividad a las exportaciones de Estados Unidos, junto a las compras de oportunidad luego de que la soja tocara el menor valor del año en US$ 422 por tonelada.

Los componentes bajistas que presionaron a lo largo de la semana persisten: el avance de la cosecha en Brasil y Argentina y las flojas colocaciones de Estados Unidos.

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informó este jueves que la cosecha muestra un retraso de 22 puntos porcentuales respecto a las últimas cinco campañas, con solo 13,9% del área trillada a un promedio de 3.440 kilos por hectárea. Los rendimientos mantienen la proyección de producción en 51 millones de toneladas, algo por encima de la estimación de la Secretaría de Bioeconomía que espera 49,7 millones de toneladas.

En Uruguay, la preocupación por el exceso de lluvias recientes y falta de piso para entrar a las chacras a completar la cosecha de maíz de primera y comenzar la trilla de soja y maíz de segunda dominó la semana. Esta incertidumbre sobre el volumen y la calidad que se obtendrá, junto a los bajos precios de los granos, se traduce en poca concreción de ventas.

La cosecha de arroz alcanzó un avance de 63% en la última semana, 20 puntos porcentuales por debajo del año pasado, especialmente en la zona Este.

Hasta ahora las calidades de grano “han sido aceptables pero hay preocupación ante más retrasos que perjudicarían la producción y calidad de chacras que restan ser cosechadas”, advirtieron desde la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA).

El precio del arroz en Brasil se afirmó en reales pero traducidas a dólares las subas fueron absorbidas por la devaluación de la divisa brasileña que llegó a ser del 5,6% frente a la semana pasada. Se mantiene en el eje de US$ 19 a US$ 20 por bolsa, 12% por encima del precio de hace un año.

El arroz sigue siendo la excepción en un contexto de precios a la baja para los granos que alcanzó esta semana a la cebada de la próxima cosecha, atada a la cotización del trigo diciembre en Chicago, y que bajó hasta US$ 217/ton desde una referencia en el eje de US$ 228 la semana anterior. La referencia para el trigo diciembre se recompuso el viernes desde US$ 218 a US$ 223.

También la colza ajustó a la baja esta semana y en el mercado local cotiza a US$ 425, mientras que la carinata, con la misma referencia del mercado europeo Matif pero sin descuento por primas, cayó desde US$ 500/ton hace dos semanas a US$ 487/ton. En esta zafra de invierno muchos productores estarán sembrando carinata por primera vez, se espera alcanzar 10.000 hectáreas.

El maíz tuvo un ligero retroceso en las cotizaciones esta semana. En la línea de los US$ 170/ton en Chicago mantiene estables los precios de entre US$ 155 y US$ 157 en Uruguay, por debajo del sorgo para exportación que se paga US$ 165 por tonelada.

La atención del mercado está puesta en las condiciones de humedad de las tierras destinadas al cultivo en Estados Unidos, que mejoraron ligeramente en la última semana.

La cosecha de maíz en Argentina también viene con retraso por las lluvias y el impacto de la chicharrita sobre los cultivos ya no se refleja en la zafra actual sino que para la próxima campaña el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) hizo un primer pronóstico que baja de 6,8 a 6 millones el área que será sembrada con una producción estimada en 48 millones de toneladas.