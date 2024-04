La soja se mantiene en US$ 400 y el precio del arroz resiste

Los precios de los granos repuntaron el viernes en el mercado de Chicago, con fuerza en el caso de la soja, tras la caída del jueves como consecuencia del informe mensual del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) que resultó negativo para las cotizaciones.

Aún así, solo el maíz obtuvo ligeras ganancias al cabo de la semana, mientras que la soja posición julio bajó desde US$ 439,7 a US$ 436 por tonelada desde el viernes 5 de abril y el trigo cerró 2% por debajo: en la posición diciembre cotizó a US$ 224 por tonelada.

En Uruguay la tonelada de soja puesta en Nueva Palmira recuperó los US$ 400 este viernes.

La cebada, que copia el valor del trigo diciembre en Chicago, se sitúa en US$ 223/tonelada, y por trigo de la próxima cosecha-con primas de más de US$ 40- se ofrecen US$ 180 a US$ 185 por tonelada.

Blasina y Asociados

El maíz se ubica sobre los US$ 157 por tonelada y la colza bajó un escalón durante la semana y este viernes cotizaba entre US$ 432 y US$ 438 por tonelada en el mercado local, mientras que la carinata se paga a US$ 497/tonelada.

En soja las compras de oportunidad al alcanzar el jueves el precio más bajo en un mes (US$ 430/tonelada) y el clima seco en Estados Unidos previo a la siembra fueron factores alcistas el viernes.

Se amortiguó así el freno que había puesto el informe del USDA, que sigue proyectando una cosecha de 155 millones de toneladas en Brasil e incrementó la previsión de stock en Estados Unidos por el bajo nivel de exportaciones.

La Compañía Nacional de Abastecimiento de Brasil (Conab) estima una producción de 146,5 millones de toneladas mientras que la consultora Safras & Mercado elevó de 148,6 a 151,25 millones de toneladas su estimación por los mayores rindes que se están obteniendo en los cultivos tardíos en Rio Grande do Sul y zonas de Mato Grosso, menos afectados por la sequía.

Los granos y la guerra

El trigo anotó ganancias como consecuencia de la incertidumbre por la escalada bélica entre Rusia y Ucrania, así como por el progresivo deterioro de las condiciones de los cultivos en Europa que empujaron el precio en el mercado Euronext.

El fortalecimiento del dólar frente al euro amortiguó la suba en la bolsa estadounidense, que empieza a mirar con atención el clima en las zonas de cultivo, donde la superficie que experimenta sequía varía del 18% al 26%, muy por debajo de los porcentajes del año anterior.

La corrección del precio del maíz, que subió casi US$ 3 para cerrar a US$ 171 en la primera posición, tomó en cuenta las reducciones importantes que los operadores argentinos realizaron a sus proyecciones de cosecha esta semana, desde 57 a 50,5 millones de toneladas en el caso de la Bolsa de Rosario (BCR).

“Es la primera vez desde que se efectúan estimaciones que se observa un daño tan importante por un factor no climático”, especificó la bolsa rosarina en referencia al tremendo impacto de la chicharrita.

Sin embargo, el USDA mantuvo firme en 124 millones la estimación de cosecha en Brasil a contrapelo de las sucesivas bajas proyectadas por los agentes locales: la Conab volvió a recortar dos millones y ahora espera 111 MT en la actual zafra.

Según los analistas de la BCR los inversores se muestran “desconcertados” por “la continua discrepancia entre las estimaciones del USDA y de la agencia brasileña de cultivos Conab”.

Blasina y Asociados

El arroz en Brasil encontró la estabilidad entre los US$ 19 y US$ 20 por bolsa con una suba en reales en la última semana, lo que diluye la devaluación de 2,2% de la moneda brasileña frente al dólar donde el tipo de cambio saltó desde RS 5,01 a RS 5,12 entre el martes y el viernes.

Con estos precios de referencia para Uruguay el arroz de la cosecha en proceso –complicada por las frecuentes lluvias– puede estar frente a sus mayores valores en los últimos 15 años.