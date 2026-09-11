Mercado de lanas movido con exportaciones récord en siete años

Los negocios por lanas se mantienen activos en el mercado local y, con eso como marco, en las lanas más finas se acercaron a los US$ 14 por kilo en lanas Merino ultrafinas de 16 micras , a la vez que siguen firmes los valores por los corderos y la carne ovina exportada .

Fue la tercera semana de aumento en el precio internacional en dólares, pese a la volatilidad del tipo de cambio en Australia que se tradujo en una corrección a la baja de 0,6% en moneda local.

El indicador australiano, Indicador de Mercados del Este (IME), se situó en US$ 13,57 por kilo base limpia con un avance semanal de 0,6%.

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Los mayores avances se registraron en el segmento de lanas finas de 17,5 a 19 micras, las más demandadas, que el primer día de remates de la semana treparon casi 2%.

Exportaciones de lanas de Uruguay

Las exportaciones de lana de Uruguay en agosto fueron las más bajas en 2026 y en el acumulado de los primeros ocho meses suman 22,4 millones de kilos frente a 23,2 millones de kilos en 2025, una reducción interanual de 3,5% en volumen que el precio compensa largamente.

Desde los US$ 98,8 millones en enero-agosto de 2025 los ingresos del sector lanero saltaron 43% este año hasta US$ 141,2 millones, el mayor monto desde 2019 para el período.

Oferta lanera a la baja y demanda firme

La reducción de la oferta lanera, una tendencia que se mantiene esta temporada, sostiene los precios con una demanda selectiva que compite por los mejores fardos, tanto industrias como exportadores.

En Australia, en las primeras 11 semanas de la temporada 2026/27, se han vendido un total de US$ 429 millones lo que supone un aumento de 29% respecto al año anterior con una oferta que se ha reducido 9% respecto al mismo lapso de la zafra pasada.

Tercer pico de precio del siglo XXI

Los valores del último semestre, consistentemente entre US$ 12 y US$ 14 por kilo, constituyen el tercer pico de precios en este siglo para la lana.

En los negocios de esta semana en el mercado local se destacó un lote de lana Merino ultrafina de 16,1 micras con certificación colocado en US$ 13,82 por kilo vellón.

Lotes Merino en el eje de 18 micras se negociaron entre US$ 11 y US$ 11,90 por kilo en lanas con certificaciones, y hasta US$ 10 por kilo para lotes sobre 20 micras.

También es muy destacable el negocio a US$ 9 por kilo vellón para un lote Corriedale afinado hasta las 21 micras con certificación RWS.

Nueva suba para el cordero y mayor faena

En el mercado de hacienda para faena los lanares no aflojan: los corderos subieron a US$ 6,31 y los capones a US$ 5,36 mientras que las ovejas se mantuvieron estables en US$ 5,20 según los promedios de negocios de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) para la última semana.

La faena fue la mayor desde la tercera semana de abril con 8.506 cabezas, con actividad en siete plantas, incluyendo San Jacinto, Las Piedras y Oferan que concentraron el 97% del total.

Se sumaron más de 5 mil cabezas al registro de la semana anterior, un aumento de 145%, pero aun así la faena fue la mitad que en la misma semana de 2025.

El 61% fueron corderos, 15% capones, 12% ovejas y 11% borregos.

Agosto cerró como el mes de menor faena históricamente según los registros de INAC para el siglo XXI con 15.245 ovinos, por debajo de abril de 2016, un mes inusualmente lluvioso con severas distorsiones en las cargas.

Comparada con agosto de 2025 la caída fue de 72% en volumen.

La muy baja oferta de lanares para faena por la reducción de stock llegó a un piso por la combinación entre factores climáticos y de mercado: las lluvias retrasaron las esquilas, mientras que los altos valores de carne y lana conducen a una retención de vientres.

En lo que va de 2026 se llevan faenados 254.356 lanares, una caída interanual de 37,4% que corresponde a 150 mil animales menos.

Exportación limitada

En carne ovina, el valor promedio por tonelada exportada en los últimos 30 días móviles fue de US$ 6.383 levemente por encima de la semana anterior y varios escalones por debajo del pico alcanzado a mediados de mayo, casi US$ 8.000 por tonelada.

En lo que va del 2026, el precio promedio es de US$ 6.781, un 25% arriba de un año atrás. Pero con un volumen 29% inferior: 5.469 toneladas.