El sindicato portuario evalúa denunciar resolución de servicios mínimos ante la OIT y asegura que parámetros fijados no son de "servicios mínimos"

El presidente del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra), Álvaro Reinaldo , dijo que el gremio evaluará denunciar ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la resolución promovida este viernes por el gobierno para establecer servicios mínimos en la operativa de la Terminal Cuenca del Plata (TCP), en el marco del conflicto que mantiene la empresa con los trabajadores desde hace varias semanas.

"Buscaremos los mecanismos para tratar de ver cómo lo podemos denunciar en la OIT, sabiendo que eso va a demorar mucho tiempo, pero es bueno dejar los antecedentes, porque este tipo de situaciones no se resuelven de esta manera", afirmó Reinaldo en diálogo con Monte Carlo.

De todas formas, reconoció que habrá que respetar lo dispuesto por las autoridades .

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El gobierno resolvió declarar los servicios mínimos para algunas actividades de TCP, que aplicarán en caso de que se produzca un nuevo paro en dicho sector logístico del puerto de Montevideo .

La decisión se tomó un día después de que la empresa Katoen Natie —accionista mayoritaria de TCP, que tiene 20% de participación del Estado uruguayo— solicitara al gobierno declarar la esencialidad de los servicios. Las autoridades prefirieron no hacer uso de esa herramienta y, en su lugar, establecer una serie de servicios mínimos que deben ser garantizados en caso de huelga.

Para Reinaldo, sin embargo, lo establecido en la resolución no se puede entender como un "servicio mínimo".

"La esencialidad no es lo mismo, pero vuelvo al concepto de que el 50% del servicio utilizado no es un servicio mínimo", sostuvo el presidente de Supra respecto a la mínima operativa que se fijó en la resolución.

Dio como ejemplo el caso de la llegada de un barco, con capacidad moderada de carga, sobre el cual se suele trabajar, en condiciones normales, con una sola grúa.

En lo establecido por el gobierno —según detalló Reinaldo— esto se mantendría. "Estamos hablando de que es el servicio normal de trabajo. Cuando son barcos con mayor cantidad de movimientos, ahí se agregaría una tercer grúa o hasta una cuarta. El 50% del trabajo no es un mínimo y en trabajos que son de menor importancia en cuanto a movimientos es el trabajo normal de la empresa. Entonces, también deja de ser una guardia mínima", expresó.