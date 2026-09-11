Caggiani pidió incluir designación de nuevo fiscal de Corte en discusión por allanamientos nocturnos y recibió críticas de la oposición

El senador del Frente Amplio, Daniel Caggiani , pidió incluir designación de nuevo fiscal de Corte en la discusión por los allanamientos nocturnos y fue cuestionado por parte de la oposición.

El presidente del Directorio del Partido Nacional Álvaro Delgado le había planteado al presidente Yamandú Orsi que convocara a los partidos políticos para acordar un nuevo texto de reforma constitucional a plebiscitar para habilitar los allanamientos nocturnos durante la reunión que mantuvieron ambos jerarcas el miércoles.

Sobre esto, Caggiani afirmó en redes sociales que "personalmente no tendría problema en analizar la propuesta, siempre y cuando se incluya también en el acuerdo en el fortalecimiento de la Fiscalía y la designación de un nuevo fiscal de Corte por parte del Senado".

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Más tarde, también en redes sociales, el senador del Partido Nacional Sebastián da Silva cuestionó que se vincularan los dos temas. "Esto es mezclar duraznos en almíbar con salsa caruso . No tiene nada que ver. La obsesión por sacar a la doctora Ferrero es a esta altura sospechosa ", dijo el nacionalista sobre la actual fiscal de Corte Mónica Ferrero.

Personalmente no tendría problema en analizar la propuesta siempre y cuando se incluya también en el acuerdo en el fortalecimiento de la fiscalia y la designación de un nuevo Fiscal de Corte por parte del Senado. https://t.co/xndHF5hhlW

Este viernes, el senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry se expresó en un sentido similar en el programa Desayunos Informales de Canal 12. "¿Qué tiene que ver cambiar la fiscal de Corte con los allanamientos nocturnos?", se preguntó. "No me niego a conversar. ¿Vos querés cambiar la fiscal de Corte? Bien, decinos tu nombre y vemos si es mejor que el de Mónica Ferrero", agregó.

También este viernes, Caggiani fue consultado al respecto de los allanamientos nocturnos. "Puede ser instrumento válido o no, hay que analizarlo", dijo en rueda de prensa.

"Tenemos que fortalecer la fiscalía. Y capaz que al mismo tiempo que algunos proponen algo, y lo podemos analizar, también sería oportuno analizar tener un fiscal de Corte votado por todo el Parlamento", agregó el frenteamplista. "Acá no es contra nadie, es a favor de mejorar la seguridad", añadió sobre Ferrero.

"Cuando uno hace propuestas tiene que estar abierto a que la otra parte pueda modificarla y analizar otras", sentenció el oficialista.

Álvaro Delgado se reúne con Yamandú Orsi el 9 de setiembre de 2026 Foto: Dante Fernández/FocoUy

El presidente de la República y Delgado se reunieron en el marco de la serie de encuentros con líderes políticos que se había fijado desde la semana pasada, en la previa a la participación de Orsi en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Allí, el opositor pidió que se convoque a una "comisión multipartidaria" para poder acordar un texto a plebiscitar que permita habilitar los allanamientos nocturnos.

Dado que implicaría modificar la Constitución de la República, se requeriría —con la aprobación de dos tercios de la Asamblea General— convocar a un nuevo plebiscito para que la ciudadanía laude sobre este tema. En las elecciones nacionales pasadas, la habilitación de los allanamientos nocturnos fue objeto de un nuevo plebiscito. En esa oportunidad no logró superar el 50% más uno necesario para ser aprobado, ya que alcanzó el 39,9% de los votos.