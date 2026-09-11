Se hacía pasar por psicóloga y prometía liberar presos a cambio de hasta US$ 5.000: está internada y Fiscalía la formalizará cuando reciba el alta

Una mujer es investigada por una presunta maniobra de estafa contra familiares de personas privadas de libertad en la cárcel de Las Rosas , en Maldonado . Según la investigación, se presentaba como psicóloga y ofrecía realizar gestiones para conseguir la libertad anticipada o prisión domiciliaria de los reclusos a cambio de sumas que iban desde US$ 2.000 hasta US$ 5.000, confirmó El Observador con autoridades de la Jefatura de Policía del departamento fernandino.

Hasta el momento, cuatro familias aparecen como damnificadas , aunque Fiscalía no descarta que puedan surgir nuevas denuncias a medida que avance la investigación, informó en primera instancia el periodista Marcelo Gallardo de FM Gente.

La mujer aseguraba que podía elaborar informes psicoforenses que serían enviados al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) para agilizar los trámites judiciales de los presos. Sin embargo, de acuerdo con la información de Fiscalía, no cuenta con un título universitario que la habilite para ejercer como psicóloga .

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Fuentes de Fiscalía confirmaron a El Observador que el caso está a cargo de la Fiscalía de Maldonado de 3º Turno, encabezada por la fiscal Ana Roses , y que la investigación continúa en curso. La mujer todavía no fue formalizada debido a que se encuentra internada .

“El caso lo está trabajando la Fiscalía de Maldonado de 3er. Turno, a cargo de la doctora Ana Roses, y se encuentra en investigación. No se ha formalizado aún porque la indagada está internada”, señalaron desde Fiscalía.

La indagada quedó emplazada y Fiscalía prevé avanzar con su formalización una vez que abandone el centro de salud. “Quedó emplazada, por lo que cuando le den el alta, se va a formalizar”, agregaron.

Cómo funcionaba la maniobra

La operativa, según la investigación del consignado medio, comenzaba con la intervención de un hombre vinculado a la mujer, quien contactaba a familiares de reclusos primarios. En esas conversaciones les ofrecía la posibilidad de gestionar una libertad anticipada para sus familiares privados de libertad.

Posteriormente aparecía la mujer investigada, quien se presentaba como psicóloga y afirmaba que estaba en condiciones de elaborar informes psicoforenses que serían remitidos al INR. Con esos documentos y las supuestas gestiones, prometía acelerar el procedimiento para obtener la libertad de los reclusos o, en su defecto, conseguir que accedieran al régimen de prisión domiciliaria.

Pagos de hasta US$ 5.000

Las cantidades solicitadas a las familias iban de US$ 2.000 a US$ 5.000. Una de las denunciantes declaró que entregó dinero en dos oportunidades en el domicilio de la mujer, ubicado en un edificio del barrio La Pastora, en Maldonado.

Esos encuentros habrían quedado registrados por las cámaras de seguridad del edificio, material que forma parte de las actuaciones de la investigación. La mujer contaría además con un local comercial sobre la avenida Gorlero y aparecería en una plataforma de internet como profesional vinculada al área de la salud mental.

Estos elementos también son analizados por Fiscalía para determinar cómo funcionaba la presunta maniobra y cuál era la participación de las personas involucradas.

Por el momento, la investigación apunta a posibles delitos de estafa, usurpación de título profesional y asociación para delinquir. Fiscalía trabaja actualmente sobre los casos de las cuatro familias identificadas como damnificadas, aunque no descarta que existan más personas afectadas y que aparezcan nuevas denuncias a partir del avance de la investigación.