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Operaron de urgencia a un jugador de Vélez Sarsfield en Argentina por chocar contra su propio arquero y está en el CTI; mirá la jugada

El futbolista debió ser intervenido de apuro en un hospital de Rosario y permanecerá 48 horas bajo cuidados

12 de septiembre de 2026 15:13 hs

El defensor de Vélez Sarsfield, Emmanuel Mammana, debió ser intervenido quirúrgicamente de urgencia en el Sanatorio de la Mujer, en Rosario, tras sufrir un impactante choque accidental con su compañero, el arquero Tomás Marchiori, durante el empate 1-1 frente a Newell's Old Boys por el Torneo Clausura argentino. El zaguero de 30 años permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UTI, lo que en Uruguay es el CTI) por precaución y se encuentra estable.

El dramático episodio ocurrió a los 10 minutos del segundo tiempo, cuando un centro al área obligó a Marchiori a salir a despejar con los puños, impactando involuntariamente de lleno contra el marcador central.

Tras recibir atención médica de inmediato sobre el césped, Mammana fue retirado en camilla y trasladado en ambulancia hacia el centro asistencial.

Lo que dice el parte médico oficial

El parte médico oficial emitido por la institución de Liniers confirmó que el futbolista sufrió "un traumatismo de hemitórax derecho que le provocó la fractura de múltiples costillas y neumotórax".

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Ante este cuadro, los profesionales de la salud le colocaron un tubo de avenamiento pleural para drenar la acumulación de aire.

El presidente del club, Fernando Berlanga, acompañó al jugador y transmitió tranquilidad al señalar que está estable, aunque se evalúa una posible nueva intervención quirúrgica en las costillas en función de su evolución.

Mammana deberá permanecer al menos 48 horas internado en Rosario antes de que se autorice su traslado a Buenos Aires.

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