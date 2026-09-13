INIA en la Rural del Prado: experiencia inmersiva, nuevo libro de los arrocitos investigadores y charlas

El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) participa en la Expo Rural del Prado con una propuesta integral para los diversos públicos: en la tradicional exposición agropecuaria ofrece en su stand una experiencia inmersiva sobre “El bienestar animal nace en el pastizal” , lanzará un tercer libro infantil de la colección “Los arrocitos investigadores” y brindará charlas orientadas al sector .

En su clásica ubicación en la avenida principal de la Rural del Prado, frente al galpón central de bovinos, el stand de INIA estará abierto de 9 a 21 horas hasta el domingo 20 de setiembre, con una experiencia que combina pantallas gigantes, audio 8D y, por primera vez, los arrocitos investigadores (protagonistas de la colección de libros infantiles de INIA) cobrando vida en formato animado y 3D para guiar parte del recorrido, se explicó.

Con esta apuesta el instituto llevará a los visitantes a una experiencia inmersiva desde dos perspectivas: una, desde los ojos de una vaca, para comprender cómo el manejo influye en las respuestas de los animales y por qué las buenas prácticas son fundamentales para su bienestar y para los resultados productivos; y otra desde el mundo subterráneo, para descubrir el mundo que existe debajo de nuestros pies —raíces, organismos, agua y nutrientes— y entender cómo lo que sucede en el suelo impacta directamente en la producción y la vida en la tierra.

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Desde el primer día de la Rural del Prado está disponible el tercer libro de la colección infantil de INIA, titulado Los arrocitos investigadores, tras la pista del gran mundo subterráneo. En esta nueva aventura literaria que lanza el instituto, los arrocitos científicos -Merín, Tacuarí y Olimar- van a conocer e investigar el misterioso mundo subterráneo donde vive Pelusa, una zorrilla muy simpática y escurridiza que se está quedando sin comida y está teniendo problemas en su cueva subterránea.

Con un doble relato para niños y para adultos, la historia llevará a los lectores a aprender sobre los suelos del Uruguay, sus características, qué hacer para cuidarlos y cómo la salud del mundo bajo tierra incide en el bienestar del mundo que habitamos en la superficie.

Como novedad, este año el stand de INIA contará con venta al público de los tres libros de la colección infantil:

Los arrocitos investigadores tras la pista de las ovejas perdidas

Los arrocitos investigadores tras la pista del molesto vecino del bosque forestal

Los arrocitos investigadores tras la pista del gran mundo subterráneo

Los visitantes podrán participar en sorteos diarios a través de las redes sociales de INIA para ganar los diferentes libros.

De la cuota al valor: cómo capturar la prima europea

Para completar la propuesta de este año, INIA junto a la Asociación Rural del Uruguay (ARU) organizaron la charla “De la cuota al valor: cómo capturar la prima europea”, que tendrá lugar este lunes 14 de setiembre a la hora 10, en el salón Multiespacio.

Tras la firma del acuerdo Mercosur–Unión Europea, ambas instituciones convocaron a la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, para ser la disertante central de este encuentro orientado a productores, técnicos, asesores, mandantes, políticos y periodistas, donde podrán informarse, hacerle preguntas y despejar dudas sobre este tratado, qué implica para el país y qué oportunidades abre para el sector agropecuario.

Junto a Csukasi, también estarán los presidentes de INIA y ARU, Miguel Sierra y Rafael Ferber, respectivamente.

Técnicos y referentes de INIA en la agenda del Prado

Como es habitual, referentes y técnicos de INIA participarán de charlas y conferencias organizadas por terceros y coorganizadas con otras instituciones.

Martes 15 a las 16:30

Se realizará la jornada “La lechería y los jóvenes: presente y futuro”, organizada por INIA, la Asociación Rural de Jóvenes del Uruguay (ARJU) y la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL).

El objetivo es reunir a jóvenes rurales, técnicos y referentes del sector para intercambiar sobre los desafíos y oportunidades del sector lechero uruguayo.

Se abordarán el presente del sector, los avances tecnológicos y genómicos, y el papel de las nuevas generaciones en su desarrollo.

En el cierre de la actividad se lanzará TECNOJOVEN 2026, una iniciativa orientada a promover la participación de los jóvenes en la innovación, la adopción tecnológica y la construcción de capacidades para la lechería del futuro.

Martes 15 a las 17

INIA, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y Alianza del Pastizal realizarán el lanzamiento de la Caravana Pampa, en el stand ministerial.

En el marco del Año Internacional de los Pastizales y los Pastores, esta caravana propone un recorrido por Uruguay, Brasil y Argentina, del 9 al 13 de noviembre, para conocer experiencias productivas, ensayos de largo plazo e iniciativas que integran ganadería sostenible y conservación de los pastizales naturales.

Todos los detalles serán dados durante la conferencia, donde también se presentará el juego de caja, Pampa, que plasma muchos de estos conceptos en una propuesta lúdica y didáctica para que los jóvenes aprendan más sobre el campo natural y los sistemas pastoriles.

Jueves 17 a las 14

El investigador del Sistema Ganadero Extensivo y área de Recursos Naturales, Producción y Ambiente de INIA, Oscar Blumetto, brindará la charla “¿Cómo transformar la sostenibilidad en valor para el productor?” en el stand de MBRF.

Viernes 18 a las 11 el investigador en citricultura de INIA, Fernando Rivas, ofrecerá una charla sobre innovación varietal en cítricos en el stand de la Intendencia de Salto, que se complementará con una degustación de nuevas selecciones de mandarinas desarrolladas por el instituto.