Mirá el nuevo gol de Darwin Núñez para Al-Diriyah en Arabia Saudita y ya lleva tres tantos

Al-Diriyah de Darwin Núñez visitó a Al-Fateh este miércoles por la sexta fecha de la Saudi Pro League de Arabia Saudita y el uruguayo fue el encargado de abrir el marcador.

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El futbolista ex Peñarol aprovechó una falta en el área sobre su compañero Adil Boulbina y a los 27 minutos convirtió de penal el transitorio 1-0 para su equipo.

No obstante, sobre los 34', Faisal Al Abdulwahed aprovechó un gran contragolpe de Al-Fateh y empató el partido para el local con un gran cabezazo.

Cuando se terminaba la primera parte, llegó el segundo de Al-Diriyah y otra vez de penal.

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En esta ocasión, Darwin Núñez prefirió cederle la pena máxima a un compañero, Adil Boulbina, quien convirtió el 2-1.

El segundo tiempo es parejo

En la segunda parte, Darwin Núñez tuvo alguna chance en lo que va del mismo.

Se llevan jugados 20 minutos y por ahora, el marcador sigue siendo 2-1 para Al-Diriyah.