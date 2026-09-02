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Manuela Vilar del Valle y Ricardo Fabini serán los abanderados de Uruguay en la ceremonia de apertura de los Juegos Odesur

En el Palacio Legislativo se le entregó el pabellón a la delegación que representará a Uruguay en los Juegos Odesur y se realizó la designación de los abanderados

2 de septiembre de 2026 19:30 hs
El Observador | Pablo Benítez

Por  Pablo Benítez

Ricardo Fabini y Manuela Vilar del Valle

Ricardo Fabini y Manuela Vilar del Valle

Foto: PrensaCOU
La entrega del pabellón

La entrega del pabellón

Foto: PrensaCOU
La delegación de Uruguay

La delegación de Uruguay

Foto: PrensaCOU

Autoridades del Comité Olímpico Uruguayo y la Secretaría Nacional del Deporte participaron este miércoles de la ceremonia de despedida de la delegación que representará a Uruguay en la 13ª edición de los Juegos Odesur.

El evento multideportivo se llevará a cabo en Santa Fe del 12 al 26 de setiembre.

Uruguay competirá con la mayor delegación de su historia que estará compuesta por 332 deportistas que buscarán medallas en 34 deportes.

Los deportistas recibieron el pabellón patrio y se designó a los dos abanderados para la ceremonia de apertura.

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Manuela Vilar del Valle, jugadora de hockey sobre césped, fue nombrada como la abanderada mujer.

Manuela Vilar del Valle

Manuela Vilar del Valle

Se trata de una jugadora de 31 años que este año retornó al hockey uruguayo para jugar en Biguá, luego de defender a KHC Dragons de Bélgica por varias temporadas.

En julio del año pasado, lideró a la selección uruguaya, Las Cimarronas, a la conquista de la medalla de bronce de la Copa América 2025 que se disputó en Uruguay.

En ese torneo fue elegida como la mejor jugadora de la Copa.

Ricardo Fabini tiene 59 años y fue campeón mundial de la clase snipe de vela, donde competirá en estos Juegos Odesur con su hija Marina, de 14 años, como tripulante.

La indisimulable emoción del histórico Ricardo Fabini
La indisimulable emoción del histórico Ricardo Fabini

Su título mundial se remonta a 1989 y fue logrado en Japón.

En 1992 fue abanderado de Uruguay en los Juegos Olímpicos de Barcelona.

En la pasada edición de los Juegos Odesur, en Asunción 2022, Fabini conquistó medalla de plata con Carolina Rodríguez.

La clase snipe no es olímpica y nunca integró el programa de dichos Juegos.

Los Juegos Odesur representan para el deporte uruguayo el inicio del ciclo olímpico para desembocar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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