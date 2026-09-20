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Santiago Arias de Cienciano, se retractó con el presidente de Montevideo City Torque tras decir que había "puesto dinero para que se hicieran expulsar"

El futbolista uruguayo del equipo peruano se desdijo y pidió disculpas en un video en el que explica todo

20 de septiembre de 2026 12:46 hs
Santiago Britos de Cienciano pidió disculpas por sus dichos ante Montevideo City Torque

Santiago Britos de Cienciano pidió disculpas por sus dichos ante Montevideo City Torque

El futbolista uruguayo Santiago Arias, mediocampista de Cienciano de Perú, dio un firme paso atrás luego de haber lanzado gravísimas denuncias contra los directivos de Montevideo City Torque tras la eliminación de su equipo en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El jugador había encendido la polémica con fuertes afirmaciones, pero en las últimas horas, cambió radicalmente sus dichos.

Lo que dijo ahora Santiago Arias

Tras el enorme revuelo mediático y la repercusión en ambos países, Santiago Arias emitió un comunicado a través de un video donde leyó una retractación formal y total de sus dichos.

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En sus disculpas públicas, reconoció abiertamente el error de sus palabras y expresó: "Deseo manifestar que mi afirmación carece de todo sustento y fundamento".

Asimismo, el mediocampista uruguayo buscó limpiar la imagen del equipo uruguayo y de su presidente, y exonerarlos de cualquier comportamiento indebido, agregando de forma tajante: "Quiero aclarar que ningún integrante de Montevideo City Torque realizó ofrecimiento alguno a jugadores de Cienciano para alterar el resultado".

Y añadió: "Quiero expresar mis más sinceras disculpas al director de Montevideo City Torque, sus autoridades, plantel principal y a todas las personas que pudieran haberse visto afectadas por mis declaraciones, por el perjuicio moral, institucional y reputacional que las mismas pudieron ocasionar. Lamento profundamente lo sucedido y considero este asunto debidamente aclarado”.

De este modo, Arias dio por concluido el episodio, dejando en claro que sus dichos no correspondían a la realidad y que la clasificación a semifinales por parte de Montevideo City Torque se dio de manera justa sobre el terreno de juego.

Aquí se puede ver su posteo:

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