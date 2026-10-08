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Matías Viña volvió a jugar después de cuatro meses en la victoria de Cruzeiro contra San Pablo: Luciano Rodríguez también tuvo minutos

"Trabajé mucho en esta fecha FIFA para llegar un poquito mejor. Todavía falta, pero la entrega no va a faltar", expresó el uruguayo tras debutar con Cruzeiro

8 de octubre de 2026 11:35 hs
Matías Viña en su debut con la camiseta de Cruzeiro

Matías Viña en su debut con la camiseta de Cruzeiro

Foto: Cruzeiro

El uruguayo Matías Viña volvió a jugar un partido oficial después de cuatro meses en la victoria del Cruzeiro, su nuevo equipo, 2-0 contra el San Pablo, por la fecha 29 del Brasileirao.

El lateral izquierdo ingresó a la cancha a los 58 minutos del partido, en lugar del argentino ex Peñarol Gabriel Rojas. Un minuto antes Zé Lucas había convertido el segundo gol de su equipo, que se había puesto en ventaja a los 44 del primer tiempo con un tanto de Kaio Jorge.

"Muy feliz por el estreno. Trabajé mucho en esta fecha FIFA para llegar un poquito mejor. Todavía falta, pero la entrega no va a faltar. Muy feliz de estar aquí con ustedes, y espero estar los partidos que faltan para llegar a la Copa Libertadores", expresó el uruguayo tras el partido en declaraciones publicadas por las redes sociales del club.

Viña llegó cedido a Cruzeiro en el último mercado de pases procedente de River Plate, club en el que fue apartado del plantel principal por la directiva en medio de una gran renovación del equipo.

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Matías Viña criticó a la dirigencia de River Plate, donde fue apartado, en su presentación en Cruzeiro: "Hay gente que no está a la altura"

Al arribar a su nuevo equipo, el lateral izquierdo uruguayo criticó a la directiva del millonario: "Es un gran club, pero hay gente allí que no está a la altura. Tenía contrato hasta fin de año. Podrían haberme dicho simplemente: ‘No te vamos a comprar, porque hay una obligación si alcanzas el 50% del tiempo de juego’. Lo habría entendido, habría buscado una solución para irme amistosamente y no me habría quedado dos meses como me trataron".

No jugaba desde el 15 de junio pasado, cuando disputó los primeros 45 minutos del encuentro entre la selección uruguaya y Arabia Saudita por el Mundial 2026, que culminó 1-1.

Antes de eso, su último encuentro a nivel de clubes se dio un mes antes, en la victoria 1-0 de River contra Rosario Central por las semifinales del Torneo Apertura argentino. Ese día sufrió un desgarro que le impidió jugar la final ante Belgrano, que el millo perdió 3-2.

En Cruzeiro también tuvo minutos Luciano Rodríguez, que ingresó a falta de cinco para el final por Kaio Jorge.

Luciano Rodríguez en un partido de Cruzeiro. (Archivo)

Luciano Rodríguez en un partido de Cruzeiro. (Archivo)

El delantero lleva 109 minutos repartidos en seis encuentros con la camiseta del Cruzeiro, con la que ya aportó dos asistencias desde su llegada a mitad de año proveniente del Neom de Arabia Saudita.

Con la victoria, Cruzeiro superó a Fluminense y Bahia y se situó cuarto, con un punto menos que el Paranaense, tercero. Y el Sao Paulo, con su segunda derrota seguida, quedó en el puesto 11 con 36 puntos.

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