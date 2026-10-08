"Prohibir no es proteger": el Brasileirao vuelve con protestas y camisetas con publicidad tapada por la prohibición de las apuestas

Las protestas por la prohibición de las apuestas en línea marcaron este miércoles los partidos de la 29ª jornada del Brasileirao , la primera tras el parón por la fecha FIFA y en la que Fernando Diniz fue destituido como técnico del Corinthians.

En una campaña organizada por las casas de apuestas, vallas publicitarias de cada estadio mostraron mensajes de reprobación a la decisión anunciada el 25 de septiembre por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva de prohibir las apuestas en Brasil.

Frases como "Prohibir no es proteger" , "¿A quién beneficia prohibir a quienes cumplen las normas?, "No se cambian las reglas a mitad de partido" , "La demanda no desaparece, solo cambia de destino" , "¿A quién le interesa el mercado ilegal?" y "¿Quién se beneficia de las apuestas ilegales?" aparecieron en los carteles a pie de campo durante los partidos.

La jornada dejó además otra imagen inédita, pues la prohibición también incluye cualquier tipo de publicidad de apuestas, y varios clubes lucieron sus camisetas sin patrocinios por primera vez en mucho tiempo.

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Botafogo ocultó su publicidad de una casa de apuestas por la prohibición Foto: AFP

Las "bets", como se conoce en Brasil a las casas de apuestas en línea, eran las principales patrocinadoras del fútbol local, pero Lula da Silva justificó la decisión por los efectos nocivos en la salud pública y las finanzas de las familias brasileñas.

El lunes se cumplió el plazo para atender la prohibición dictada por el mandatario, quien el 25 de octubre se medirá en el balotaje contra el senador derechista Flávio Bolsonaro, que encabezó el domingo la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

Corinthians en crisis

En el plano deportivo, el Corinthians encadenó su séptima derrota seguida y se acercó a la zona de descenso al caer 2-1 en su visita al Internacional de Porto Alegre, dirigido por el uruguayo Paulo Pezzolano.

La derrota le costó el cargo al exseleccionador Fernando Diniz, cuya destitución se anunció minutos después en las redes sociales del Timão.

Nota oficial: Fernando Diniz



O Sport Club Corinthians Paulista comunica o desligamento do técnico Fernando Diniz do comando da equipe masculina de futebol. Além do treinador, deixa o clube sua comissão técnica.



O Corinthians agradece aos profissionais pelo trabalho desenvolvido… pic.twitter.com/vUT8bfY3by — Corinthians (@Corinthians) October 8, 2026

El equipo de Diniz se derrumbó tras el parón del Mundial y los resultados no volvieron a acompañarlo: Corinthians quedó eliminado en casa en cuartos de la Libertadores ante Estudiantes y en octavos de la Copa de Brasil frente a Internacional.

En total, dirigió al Corinthians en 33 partidos, con 13 victorias, ocho empates y 12 derrotas.

"Había que tomar una decisión: necesitamos un nuevo impulso, tenemos que volver a sumar puntos y ser protagonistas en casa. Por desgracia, eso no estaba sucediendo. La decisión es mía y del presidente", declaró luego en rueda de prensa el ejecutivo de fútbol del club, Marcelo Paz.

Cruzeiro, cuarto y con Luciano Rodríguez desde el banco

Cruzeiro subió al cuarto lugar con una victoria por 2-0 en casa contra Sao Paulo, con un tanto justo antes del descanso de Kaio Jorge y otro en el minuto 57 del joven Zé Lucas.

"Es una noche muy especial para mi. Marcar mi primer gol como profesional, con esta camisa y en el Mineirão...seguimos trabajando firme en busca de una plaza en la Libertadores", dijo el joven Zé Lucas.

En el equipo ganador tuvo minutos el uruguayo Luciano Rodríguez, que ingresó a los 85 en lugar de Kaio Jorge. El delantero lleva 109 minutos repartidos en seis encuentros con la camiseta del Cruzeiro, con la que ya aportó dos asistencias desde su llegada a mitad de año.

Luciano Rodríguez en Cruzeiro. (Archivo) Foto: Instagram

Con la victoria, Cruzeiro superó a Fluminense y Bahia y se situó cuarto, con un punto menos que el Paranaense, tercero. Y el Sao Paulo, con su segunda derrota seguida, en 11º, con 36 puntos.

En Río de Janeiro, el Vasco da Gama sigue con su recuperación y se impuso por 2-1 en su visita al Botafogo, en el derbi carioca de la jornada.

Con la victoria, la tercera seguida en el torneo, el Vasco llegó a la 14ª plaza con 34 puntos, uno menos que el Botafogo.

La 29ª jornada se completará este domingo, destacando la visita del líder Flamengo al Santos de Neymar y el duelo entre el Palmeiras, segundo, contra el Bahia, cuarto.

Otro de los carteles en contra de la prohibición de las "bets", en el encuentro entre Botafogo y Vasco Foto: AFP

FUENTE: AFP