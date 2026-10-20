Hoy es feriado no laborable para un grupo de trabajadores en Uruguay: quiénes tienen libre y cómo se paga

Este martes 20 de octubre es una jornada especial para un grupo de trabajadores de Uruguay. Se conmemora el Día del Funcionario de Salud Pública, una fecha que reconoce la labor de quienes desempeñan tareas en el Ministerio de Salud Pública (MSP) y que les otorga el derecho a un feriado no laborable.

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La celebración fue establecida por una resolución del Poder Ejecutivo del 29 de mayo de 1962, con el objetivo de destacar la importancia social de la tarea desarrollada por los funcionarios de esa cartera.

¿Quiénes tienen derecho al día libre este martes 20 de octubre? La resolución 1623/003, promulgada el 6 de noviembre de 2003, establece que el Día del Funcionario de Salud Pública genera un día compensatorio para los trabajadores del MSP.

Sin embargo, el descanso no se otorga automáticamente este martes. Según la normativa, cada funcionario puede solicitarlo y disfrutarlo siempre que las necesidades del servicio lo permitan, a criterio del director de la unidad ejecutora correspondiente.