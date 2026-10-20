Hoy es feriado no laborable para un grupo de trabajadores en Uruguay: quiénes tienen libre y cómo se paga

Este martes 20 de octubre es una jornada especial para un grupo de trabajadores de Uruguay. Se conmemora el Día del Funcionario de Salud Pública, una fecha que reconoce la labor de quienes desempeñan tareas en el Ministerio de Salud Pública (MSP) y que les otorga el derecho a un feriado no laborable.
La celebración fue establecida por una resolución del Poder Ejecutivo del 29 de mayo de 1962, con el objetivo de destacar la importancia social de la tarea desarrollada por los funcionarios de esa cartera.
¿Quiénes tienen derecho al día libre este martes 20 de octubre?
La resolución 1623/003, promulgada el 6 de noviembre de 2003, establece que el Día del Funcionario de Salud Pública genera un día compensatorio para los trabajadores del MSP.
Sin embargo, el descanso no se otorga automáticamente este martes. Según la normativa, cada funcionario puede solicitarlo y disfrutarlo siempre que las necesidades del servicio lo permitan, a criterio del director de la unidad ejecutora correspondiente.
La resolución también exhorta a los centros educativos de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) a dedicar unos minutos de la jornada a reconocer la labor humanitaria de los funcionarios de Salud Pública y destacar la importancia de los servicios asistenciales.
Cómo se paga si se trabaja (concurrencia obligatoria o pactada)
- Trabajadores mensuales: Cobran su sueldo mensual habitual más un día adicional de remuneración (que se calcula dividiendo el sueldo mensual entre 30).
- Trabajadores jornaleros: Cobran un jornal doble (el jornal del día más otro jornal extra).
- Horas extra: Si se realizan horas por encima de la jornada habitual durante ese día, se abonan con un recargo del 150% sobre el valor de la hora de un día hábil (según el Decreto N.º 550/989).