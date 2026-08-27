"Enchufado y con muchas ganas": Federico Valverde destacó al Real Madrid de José Mourinho tras golear a Real Sociedad con un segundo tiempo "espectacular"

El uruguayo Federico Valverde, capitán de Real Madrid, aseguró que vio a un equipo “enchufado y con muchas ganas”, en su estreno esta temporada en el Santiago Bernabéu y con mayor nivel tras la charla al descanso en la que corrigieron la presión alta para robar la pelota en el campo de la Real Sociedad, a la que vencieron 4-1.
Federico Valverde volvió a rendir de muy buena manera para Real Madrid ante Real Sociedad por LaLiga de España
“Nos vi muy bien, vi el equipo enchufado y con muchas ganas. Trabajamos muy bien, nos faltó tener más paciencia tras el primer gol y tener la pelota para jugar con el resultado. Nos empataron y es difícil remontar, pero la charla al descanso hizo que mejorásemos muchas cosas. Y el segundo tiempo fue espectacular”, dijo en Realmadrid TV.
“Hablamos de la presión sobre todo, nos costaba recuperar la pelota en su campo. Ajustamos eso tácticamente y nos sentimos más cómodos”, explicó.
Debut como capitán en el Bernabéu
Un Valverde que catalogó de “increíble” y un “día que va a quedar marcado en su vida” el estrenarse como primer capitán del Real Madrid en el Santiago Bernabéu, a la vez que ponderó al francés Kylian Mbappé, autor de tres goles este miércoles.
Federico Valverde en su debut como primer capitán de Real Madrid en el Bernabéu
Foto: AFP
“Es espectacular. Increíble. Hay que disfrutarlo y sacarle el mayor fruto posible. Hay que brindarle balones para que convierta y se sienta feliz”, destacó.
EFE