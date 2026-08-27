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"Enchufado y con muchas ganas": Federico Valverde destacó al Real Madrid de José Mourinho tras golear a Real Sociedad con un segundo tiempo "espectacular"

El uruguayo catalogó de “increíble” y un “día que va a quedar marcado en su vida” el estrenarse como primer capitán del Real Madrid en el Bernabéu

27 de agosto de 2026 8:43 hs
El entrenador del Real Madrid José Mourinho (d) habla con Fede Valverde durante el encuentro ante Real Sociedad en el Santiago Bernabéu

El entrenador del Real Madrid José Mourinho (d) habla con Fede Valverde durante el encuentro ante Real Sociedad en el Santiago Bernabéu

Foto: EFE

El uruguayo Federico Valverde, capitán de Real Madrid, aseguró que vio a un equipo “enchufado y con muchas ganas”, en su estreno esta temporada en el Santiago Bernabéu y con mayor nivel tras la charla al descanso en la que corrigieron la presión alta para robar la pelota en el campo de la Real Sociedad, a la que vencieron 4-1.

Federico Valverde volvió a rendir de muy buena manera para Real Madrid ante Real Sociedad por LaLiga de España

Federico Valverde volvió a rendir de muy buena manera para Real Madrid ante Real Sociedad por LaLiga de España

“Nos vi muy bien, vi el equipo enchufado y con muchas ganas. Trabajamos muy bien, nos faltó tener más paciencia tras el primer gol y tener la pelota para jugar con el resultado. Nos empataron y es difícil remontar, pero la charla al descanso hizo que mejorásemos muchas cosas. Y el segundo tiempo fue espectacular”, dijo en Realmadrid TV.

“Hablamos de la presión sobre todo, nos costaba recuperar la pelota en su campo. Ajustamos eso tácticamente y nos sentimos más cómodos”, explicó.

Debut como capitán en el Bernabéu

Un Valverde que catalogó de “increíble” y un “día que va a quedar marcado en su vida” el estrenarse como primer capitán del Real Madrid en el Santiago Bernabéu, a la vez que ponderó al francés Kylian Mbappé, autor de tres goles este miércoles.

Mirá la asistencia perfecta de Federico Valverde hacia Kylian Mbappé para abrir el marcador con Real Madrid ante Real Sociedad por LaLiga de España

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Federico Valverde en su debut como primer capitán de Real Madrid en el Bernabéu

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“Es espectacular. Increíble. Hay que disfrutarlo y sacarle el mayor fruto posible. Hay que brindarle balones para que convierta y se sienta feliz”, destacó.

EFE

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