"Enchufado y con muchas ganas": Federico Valverde destacó al Real Madrid de José Mourinho tras golear a Real Sociedad con un segundo tiempo "espectacular"

El entrenador del Real Madrid José Mourinho (d) habla con Fede Valverde durante el encuentro ante Real Sociedad en el Santiago Bernabéu

El uruguayo Federico Valverde, capitán de Real Madrid, aseguró que vio a un equipo “enchufado y con muchas ganas”, en su estreno esta temporada en el Santiago Bernabéu y con mayor nivel tras la charla al descanso en la que corrigieron la presión alta para robar la pelota en el campo de la Real Sociedad, a la que vencieron 4-1.

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Federico Valverde volvió a rendir de muy buena manera para Real Madrid ante Real Sociedad por LaLiga de España “Nos vi muy bien, vi el equipo enchufado y con muchas ganas. Trabajamos muy bien, nos faltó tener más paciencia tras el primer gol y tener la pelota para jugar con el resultado. Nos empataron y es difícil remontar, pero la charla al descanso hizo que mejorásemos muchas cosas. Y el segundo tiempo fue espectacular”, dijo en Realmadrid TV.

“Hablamos de la presión sobre todo, nos costaba recuperar la pelota en su campo. Ajustamos eso tácticamente y nos sentimos más cómodos”, explicó.

Debut como capitán en el Bernabéu Un Valverde que catalogó de “increíble” y un “día que va a quedar marcado en su vida” el estrenarse como primer capitán del Real Madrid en el Santiago Bernabéu, a la vez que ponderó al francés Kylian Mbappé, autor de tres goles este miércoles.