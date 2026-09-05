Fórmula 1: Pierre Gasly dio el batacazo con el Alpine y logra la pole position en el Gran Premio de Monza

El francés Pierre Gasly , al volante de un Alpine , dio la gran sorpresa al ser el más rápido en la sesión de clasificación del Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 y lograr la pole position en la parrilla de salida de la carrera que se disputará el domingo en Monza.

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El primer piloto francés en firmar una pole desde Jean Alesi en 1997 superó a los británicos George Russell (Mercedes) y Lando Norris (McLaren), mientras que los dos pilotos de Ferrari, que corre ante sus tifosi, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, completaron el Top 5.

El argentino Franco Colapinto , compañero de Gasly, largará en la 7° posición , dejando en evidencia que las mejoras que utilizó Alpine desde el Gran Premio de Zandvoort funcionan al colocar sus dos autos entre los primeros siete lugares.

Gasly, de 30 años, firmó la primera pole de su carrera en la F1 al dominar la sesión de clasificación, en cuya tercera y decisiva ronda (Q3) cubrió los 5.793 metros de la legendaria pista lombarda en un minuto, 21 segundos y 786 milésimas; exactamente 60 menos que el inglés George Russell (Mercedes) -que sale segundo- y con 180 de ventaja sobre el australiano Oscar Piastri (McLaren), que afrontará la carrera desde la tercera plaza de la parrilla.

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Franco Colapinto quedó a 434 milésimas del francés, con el octavo tiempo, pero arrancará séptimo este domingo gracias a la sanción del italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial, que había marcado el séptimo crono pero penalizará, por haber superado el límite permitido de cambios de unidad de potencia, y saldrá desde el fondo de la parrilla.

Histórica pole position de Pierre Gasly

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) arrancará cuarto, al lado de Piastri -si éste sale indemne de un incidente anotado en la Q2-, desde la segunda fila.

Desde la tercera lo harán el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari) y el cuatro veces coronado Max Verstappen (Red Bull), sexto en la cronometrada principal.

Al lado de Colapinto, desde la cuarta hilera, saldrá el inglés Lando Norris (McLaren) -último campeón del mundo-, que, al igual que el resto de los pilotos gana un puesto por la sanción de Antonelli.

El británico-sueco Arvid Lindblad (RB) y el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) -décimo en parrilla- ocuparán la quinta fila en la formación de salida.

FUENTE: EFE