Fundación Pérez Scremini prepara su gran carrera solidaria por el cáncer infantil en Montevideo: cómo inscribirse

La carrera de Montevideo forma parte de una gran movilización solidaria de alcance nacional que, durante 2026, llegará a los 19 departamentos del país. Con una carrera en cada departamento, la Fundación Pérez Scremini — el único centro especializado en Oncología Pediátrica del Uruguay— se propone reunir a 16.000 personas en todo Uruguay en torno al deporte, la solidaridad y el compromiso con la cura del cáncer en niños y adolescentes.

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El lanzamiento contó con la presencia del intendente de Montevideo, Mario Bergara, quien destacó el valor de acompañar esta iniciativa: “Para la Intendencia de Montevideo es un gusto participar, apoyar, impulsar y promover esta carrera. La causa lo amerita, porque la ciudad es mejor si estas cosas pasan y porque la sociedad también mejora cuando sucede un evento así. Vamos a dejar huella”.

Por su parte, Edgardo Ramos Verde, presidente de la Agrupación de Atletas del Uruguay, destacó la importancia de la carrera dentro del calendario deportivo y el compromiso de quienes hacen posible cada edición. “No es una carrera más, es la carrera. Todos los colaboradores y voluntarios son de la Fundación Pérez Scremini: participan en la entrega de medallas, los puestos de hidratación, el guardabultos y las inscripciones. Para nosotros, es la carrera más importante del calendario de la Agrupación de Atletas del Uruguay”, señaló.

El presidente de la Fundación Pérez Scremini, Gerardo Zambrano, recordó el crecimiento que ha tenido esta iniciativa desde sus comienzos, cuando convocaba a 2.100 participantes, hasta la actualidad, con la expectativa de alcanzar las 8.000 personas en Montevideo. También, destacó y agradeció el compromiso de las intendencias de todo el país, cuyo apoyo hace posible que este año la carrera llegue a los 19 departamentos.