Nicolás Lodeiro se animó al running y corrió la Enfoque 5K Bimbo Global Race 2026 junto a Andrés Scotti

Nicolás Lodeiro , el exjugador de Nacional que se retiró hace dos meses del fútbol, se dio el gusto de correr una carrera callejera de cinco kilómetros este domingo al disputar la Enfoque 5K Run - Bimbo Global Race 2026 .

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El exvolante de la selección uruguaya se animó al desafío y por momentos corrió en un grupo junto a Andrés Scotti , su excompañero de la celeste y responsable de Enfoque, que también disputó la prueba.

Lodeiro, que corrió en modo recreativo, registró un tiempo de 39:68 minutos para completar la distancia.

La carrera convocó a unos 3.000 participantes en un circuito que pasó por las inmediaciones del Estadio Centenario y el Parque Batlle.

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Nicolás Lodeiro corrió la Global Race 2026

Triunfo de Oscar Cáceres

La carrera que formó parte del calendario de la Confederación Atlética del Uruguay tuvo un vibrante final entre los atletas de elite que fueron a la vanguardia en un bloque de cinco.

Oscar Cáceres, atleta de Peñarol, fue el ganador al acelerar en los últimos metros para quedarse con la victoria con un tiempo de 15:56.

El podio de la Global Race 2026: Oscar Cáceres, Nicolás Espinosa y Gaspar Geymonat

El podio lo completaron Nicolás Espinosa, de Nacional, con 16:01, y Gaspar Geymonat con 16:02.

Martín Cuestas, que había ganado el año pasado, fue cuarto con 16:06, cerrando el grupo que definió la carrera.