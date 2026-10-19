Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x $ 159

Siguenos en:

El Observador / Polideportivo / TENIS

Divorcio en el tenis: Elina Svitolina se separó de Gael Monfils y confesó que la guerra en Ucrania impactó en ella y su relación

"Necesito encontrar mi camino de regreso a mí misma y que no puedo hacerlo dentro de nuestro matrimonio", confesó la número 6 del WTA

19 de octubre de 2026 11:12 hs
Elina Svitolina y Gael Monfils

Elina Svitolina y Gael Monfils

La tenista ucraniana Elina Svitolina anunció este lunes su ruptura con el también tenista francés Gael Monfils tras casi nueve años de relación y apuntó que, tras lo que está viviendo con la guerra que libra su país contra Rusia, necesita encontrar el "camino de regreso" a sí misma y que no puede "hacerlo dentro del matrimonio".

Elina Svitolina
Elina Svitolina

Svitolina, de 32 años y sexta del ránking WTA, inició su relación a finales de 2017 con Monfils, de 40 años, retirado recientemente y ganador de 13 títulos ATP.

Se casaron en julio de 2021 y tienen una hija, Skai, nacida en octubre de 2022.

El impacto de la guerra

"Esta es la cosa más difícil que he tenido que compartir jamás. Todos saben cuánto significa Ucrania para mí. Lo que rara vez he mencionado es lo que la guerra me ha hecho por dentro. El año pasado, les dije que necesitaba alejarme de la cancha porque no estaba en el estado emocional adecuado. Hoy, quiero abrirme un poco más", expresa en su comunicado en redes sociales Svitolina.

"Lo que no vieron fueron las noches sin dormir, las dudas y la sensación de perderme lentamente a mí misma. Gael lo vio todo. Nunca soltó mi mano. Luchamos juntos a través de esto durante mucho tiempo, con todo lo que teníamos, pero algunas batallas ocurren en lo más profundo de ti y ninguna cantidad de amor de otra persona puede ganarlas por ti. Con el tiempo, llegué a entender que necesito encontrar mi camino de regreso a mí misma y que no puedo hacerlo dentro de nuestro matrimonio", confesó.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por SVITO (@elisvitolina)

Para la tenista ucraniana esta es "la verdad más dura" que ha tenido que enfrentar "jamás y la cosa más difícil que para decir a la persona" que ama.

"Gael escuchó. Ha respetado lo que necesito con una fuerza y una gracia que nunca olvidaré. Me ha amado a través de mis mayores alegrías y mis momentos más oscuros y yo lo he amado con todo mi corazón. Juntos, construimos una vida hermosa, y nos fue dado el regalo más preciado de todos, nuestra hija, Skai. Ella siempre será lo primero y, aunque nuestro matrimonio está terminando, nuestra familia no", subrayó.

"Siempre seremos sus padres, lado a lado, en cada paso de su vida. Por favor, sepan que no hay nadie a quien culpar aquí. Solo hay dos personas que se amaron profundamente y una historia que está cambiando de forma. Les pedimos su amabilidad y el espacio que necesitamos para sanar. Gracias por su amor", concluyó.

EFE

Las más leídas

Dibu Martínez fue dado de alta tras su operación de mandíbula, pero no llegará al partido ante Uruguay por la fecha FIFA de noviembre

Las posiciones del Torneo Clausura y de la Tabla Anual tras la resonante victoria de Liverpool sobre Peñarol

El emotivo mensaje de Leonel Jaime por el Día de la Madre en Argentina, a la espera de recuperar su nivel con Peñarol ante Liverpool por el Torneo Clausura

Peñarol se cae a pedazos, Diego Aguirre perdió el rumbo, Jesús Trindade responsable de la derrota ante Liverpool y Leonel Jaime empezó a jugar fútbol uruguayo: así no llega

Temas

Elina Svitolina Gael Monfils Ucrania Guerra en Ucrania

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos