El mensaje de Evaristo González para las elecciones de Peñarol: sus disculpas a quienes lo votaron, y su anuncio que no hará alianzas con Ruglio, ni Damiani

El candidato a presidente de Peñarol , Evaristo González, subió a sus redes un extenso mensaje de cara a las próximas elecciones del club que se llevarán a cabo en diciembre próximo y anunció oficialmente que no apoyará ni a Ignacio Ruglio -si es que este se lanza a la presidencia por tercera vez consecutiva-, ni a Juan Pedro Damiani.

La primera fue en 2020 y la más reciente en 2023, cuando estuvo a un paso de la victoria tras perder por una diferencia menor a los 500 votos frente al actual mandamás, Ignacio Ruglio.

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El directivo irá con la compañía de Gustavo Guerra a la vicepresidencia.

El pasado viernes, Evaristo González expuso a Ignacio Ruglio por sus contradicciones respecto a la barra de Peñarol.

El mensaje de Evaristo González a los hinchas y socios de Peñarol

En las últimas horas, Evaristo González utilizó sus redes sociales para emitir un extenso mensaje a los socios e hinchas del club respecto a las próximas elecciones de Peñarol de diciembre.

"Más de 5.000 de ustedes me dieron su voto en 2023, pero no pudimos lograr el objetivo. En estos años, se que muchos de ustedes están conformes con mi desempeño, pero muchos otros no. Lo entiendo. Y a esos les pido disculpas si no colmé sus expectativas. Pero créanme: es desgastante convivir con este modelo de gestión", comenzó escribiendo el candidato a la presidencia.

Y añadió: "Uno trabaja duro hasta donde puede, y cualquiera dentro del club puede certificar que mi trabajo y esfuerzo es intachable. La parte complicada es tener que soportar mentiras y horrores, un día tras otro, y sentirse cómplice y culpable por no poder revertirlo, o tener que callar continuamente estas situaciones. Les soy sincero: no puedo prometerles que mi forma de ser cambie. No es mi fuerte ser políticamente correcto y siempre elijo el camino de ser honesto conmigo mismo y con Uds. Y así voy a ser siempre".

Evaristo González Foto: Leonardo Carreño.

"Cuando las cosas se hacen bien, se felicita. Y cuando están mal, se denuncian. Lo mismo espero de mis compañeros si me toca ganar en diciembre. En estas elecciones, el objetivo es claro: Peñarol no puede seguir gobernado nuevamente ni por Ignacio Ruglio, ni por Juan Pedro Damiani. Mis propuestas y mi plan de gobierno se mantienen, con lógicas modificaciones, desde el presentado en 2020. Se lo transmitiremos nuevamente a los socios de todas las formas que podamos", escribió Evaristo González.

Y prosiguió: "Para mí seria muy fácil decir que ya luché mucho contra estas tristes gestiones, que perdí la contienda y volver a mis conocidas actividades laborales en el ámbito privado; pero no me lo podria perdonar. Asi que vamos una vez más, porque las batallas están para darlas. Te pido tu voto una vez más. Somos la tercera corriente marcada, sin estar contaminada con suspicacias y disparates relacionados a los dos presidenciables más renombrados. Gracias. 1ero. Siempre Peñarol. Lista 21".

Aquí se puede ver el posteo de Evaristo González: