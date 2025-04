Las duras críticas de Evaristo González a Ignacio Ruglio y por qué aún no entiende cómo los socios lo volvieron a votar presidente de Peñarol

Peñarol se apronta para jugar por la fecha 12 del Torneo Apertura este sábado, un encuentro muy especial ya que deberá visitar a Wanderers en el Parque Viera a la hora 18.30. Los carboneros han venido mejorando en sus últimas presentaciones. No obstante, el dirigente Evaristo González criticó al presidente Ignacio Ruglio.

Es que los dirigidos por Diego Aguirre llevan tres triunfos al hilo, dos por el citado certamen, y uno por la Copa Libertadores de América, algo que no se había dado en todo el año.

No obstante, desde el pinto de vista futbolístico, distan mucho de lo que se espera de ellos aún.

“Los fichajes que se hicieron, con el diario del lunes, no han salido tan bien. Lo más importante del juego contra Miramar, es el hecho de cambiar la cabeza, encadenar triunfos y ponerse en positivo", dijo Evaristo González en Carve Deportiva.

Y continuó: "Es evidente que tenemos menos nivel que en 2024. Se apostó fuerte por la contratación de Leo (Fernández) pero perdimos a otros que nos están doliendo. Espero que los juveniles tengan mayor participación, cuando ingresaron ellos, el equipo aceleró”.

El exsecretario general de la institución carbonera, apuntó a la parte económica de Peñarol. “Estoy de acuerdo a muerte con la contratación de Leo, pero si no podés retener a otros, ya no sos la roca económica que decís ser. Hoy la esperanza es que los juveniles den una buena mano. La roca económica fueron los socios que bancaron los aumentos”.

Evaristo González también se refirió a la no contratación del arquero Washington Aguerre, a quien el club dejó ir y que el futbolista se fue molesto con Ruglio.

“A Aguerre se le ofrecieron US$ 20.000 (de sueldo). Estando como secretario, he visto cómo se le pagaba más que eso a otros goleros. Creo que se cometieron errores en la negociación. Aguirre quería mantenerlo. Fue uno de los tres pilares de 2024”, sostuvo el consejero.

Y habló de lo que necesita el actual plantel, más allá de esos refuerzos que, como dijo y se explicó "no han salido tan bien". “Este plantel lo que necesita son ajustes, no es que está todo mal y hay que revolucionar todo. No se precisan tantos cambios".

Evaristo González se refirió a lo que para él sucede con las redes sociales cada vez que a Peñarol no le va bien, y lo comparó cuando sí le va de forma correcta. “En las redes, cuando nos va mal aparecen mil cuentas dando palo. Cuando nos va bien, aparecen algunos dirigentes a hablar. Yo quiero que se hable en la derrota, no cuando estás en la victoria. Es una señal que creo debe darse”.

Gastón Silva llegó el 18 de enero y debido a su falta de fútbol y luego, a lesiones, no ha podido debutar aún en Peñarol, y todavía tiene para un buen tiempo. En todo este Torneo Apertura, no va a poder jugar.

“La llegada de Gastón Silva le corresponde al presidente. Hay algo curioso y es que cuando el fichaje es exitoso lo trajeron los dirigentes y cuando sale mal, lo pidió Aguirre. Creo que no es así”, indicó Evaristo.

Asimismo, Evaristo González admitió que aún no puede creer cómo volvió a ser reelecto Ignacio Ruglio como presidente de Peñarol.

"En política, Ruglio es superior. Se maneja muy bien. Todavía no puedo creer que con lo duros que somos en Peñarol con los fracasos, después de haber tenido la peor presentación en copas internacionales, se haya perdonado eso y haya sido reelegido", expresó.