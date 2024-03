Las Jimenas, la dupla de figuras de Nos Obligan a Salir, la murga campeona del Carnaval 2024

Jimena Márquez y Jimena Vázquez tuvieron sed. Una sed artística y creativa que calmaron haciendo llover en pleno febrero. Una sed que las llevó a encargarse de los textos y la dirección artística de la murga Nos Obligan a Salir, y que consagró a ese conjunto como el mejor en su rubro en el Concurso Oficial de Carnaval 2024.

El Carnaval fue parte de sus vidas desde la infancia, pero las llevó por diferentes caminos. El primer contacto de Vázquez fue con el toque de las comparsas que desfilaban en la esquina de su casa por Isla de Flores, para después visitar los ensayos de Diablos Verdes y conocer desde pequeña los pormenores del concurso. Márquez tocaba los timbres de todos los vecinos para ver quién la podía llevar al tablado del Club Tabaré cuando sus padres no iban, para juntar lentejuelas, bailar la Lambada, cantar el bingo o lo que estuviera a su alcance para estar ahí arriba del escenario.

A los 11 años Vázquez dio el paso al Carnaval de las Promesas, en la categoría Humoristas, a modo juego. Pero desde ese momento su vínculo con la fiesta popular nunca se detuvo. “El carnaval me permitió encontrarme como persona en la vida”, dice, porque desde ahí descubrió su gusto por la actuación y dedicó su vida profesional a las artes escénicas.

Cuando Márquez se enteró de la existencia del Carnaval de las Promesas le hizo una pregunta a su madre: ¿Cómo no me dijeron antes? Formó la murga Cero Bola con sus amigas en el marco del Encuentro Murga Joven; que luego le daría la oportunidad, a través de La Gran Muñeca, de empezar a escribir en Carnaval Mayor y subir como componente.



No se conocían. O sí, pero no lo sabían. Corría el año 2011 y Márquez dirigía Te pasa algo, una obra de teatro joven en la que colaboraba por primera vez con la actuación de Vázquez. "Lo único que me acuerdo del Carnaval de las Promesas es que una vez fui a ver a un amigo y antes hubo un conjunto humoristas donde había una gurisa chiquita que bailaba y actuaba pero que además cantaba una canción”, le dijo y empezó a cantar. “¡Era yo la chiquita!", se sorprendió Vázquez.

Desde entonces se conformó una sociedad artística que se ha destacado en las artes escénicas nacionales. Después vino La escritora de comedias y el siguiente paso fue empezar a hacer Carnaval juntas. “Artísticamente nos empezamos a juntar. Ahora también fue todo un encuentro, porque ya nos había separado el Carnaval”,

Sed de murga

La junta se consolidó como una dupla magnética durante los años que compartieron en humoristas Cyranos. Con un estilo de comedia identitario y una química inevitable sobre los escenarios, “las Jimenas” se transformaron en una marca carnavalera. Pero su generación en el conjunto tomó otros caminos y ambas recibieron propuestas que las llevaron a trabajar desde diferentes lugares en prácticamente todas las categorías del concurso.

Ahora, volvieron a juntarse. Y el público las volvió a ver.

“Todos los días discutimos. Bajamos contentas un tablado, enojadas del otro, en el otro nos amigamos y en el otro peleamos nuevo”, dice Márquez sentada en una de las sillas de madera de la cantina del Club Capurro y suelta una carcajada.

“Hay otro tipo de confianza. No es solo que hace muchos años que trabajas con la misma persona sino que además fuera de lo artístico somos amigas”, agrega Vázquez desde la silla de enfrente.

Apenas un día después su actuación en la Liguilla del Concurso Oficial de Carnaval, y todavía sin saber que algunos días después se consagrarían en el concurso, habían recibido a El Observador con algunos restos de brillantina todavía en la piel.

Juan Samuelle

El año pasado Vázquez salió por primera vez en la categoría con Nos Obligan a Salir, en una dupla que conformó con el actor y humorista Petru Valensky como Juan Carlos Uruguay y María Democracia. Ese año Márquez escribió para el regreso de La Nueva Milonga, la histórica murga de Tito Pastrana, al Carnaval.

Fue Vázquez quien propuso a Márquez para participar de la dirección artística y la escritura de los libretos del espectáculo 2024. “Hace muchos años fantaseábamos con la idea de algún día salir como dupla en muga arriba del escenario. Sabía que sí iba a estar escribiendo me iban a dar ganas de estar ahí y me saqué el gusto”, comenta Márquez, que ya el último día de un febrero bisiesto reconoce que ese año fue “tan feliz como cansador”.

La dupla trabajó este año exclusivamente para la murga, y no solo en su rol de cupleteras sino que también se encargan de los textos y la dirección artística del espectáculo, que este año además cuenta con la coordinación de Walter Sánchez, la puesta en escena de Lucía García y los arreglos corales de Martín Angiolini.

Nos Obligan a Salir, componentes: Martín Angiolini, Nicolás Hugo, Damián Salina, Emiliano Muñoz, Iván Martínez, Jimena Vázquez, Jimena Márquez, Nicolás Tzitzios, Virginia Fernández, Freddy Bessio, Gonzalo Melgarejo, Sergio Ribero, Martín Melgarejo, Alejandro Balbis, Emanuel Alaníz, Santiago Ribero, Mauricio Pérez.

Jimena Márquez: Sentimos que la murga está muy bien, que tiene un gran espectáculo. Nos damos cuenta que está en la conversa, como se dice, y eso aumenta pila la presión porque la categoría es muy exigente y no aflojás nunca.

Jimena Vázquez: Y no es porque nosotras seamos así –que un poco sí– pero es porque carnaval cada año lo está demandando más. Termina una ronda y ya estás pensando en la ronda siguiente, pero no por una obsesión, porque funciona así carnaval. En la segunda pasada por el Teatro de Verano es como 'a ver con qué nos sorprenden'.

JM: Ya se espera eso, antes no era así. Las mechas eran algo espontáneo que sucedía o no. Ahora está todo el teatro esperando cuáles vienen, hay que hacer una construcción en tres capas y eso es nuevo.

La exigencia es mayor, la competencia es dura y el tiempo es relativo. Mientras la diferencia temporal entre una rueda y la siguiente parece cada vez más corta, el carnaval se alarga cada vez más.

“Carnaval empieza muy temprano: ensayos abiertos con gente viendo pasada completa desde el 6 de enero, después los festivales donde también mostrás el espectáculo. Cuando arrancás a hacer tablado la gente ya te vio pila, más las redes, Youtube, videos que la gente filma y sube. Es otro partido ahora, se juega distinto​​​​​​", señala Márquez.

En ese juego también han entrado nuevos jugadores. Las redes sociales se han convertido en una nueva pieza de la competencia carnavalera.

Foto: Leonardo Carreño.

Una vez reinstalada la dupla en Carnaval, empezaron a pensar en el espectáculo y esas primeras reuniones con Matías Iguini, el tercer miembro del equipo de letristas, marcaron el centro de la propuesta.

"Estábamos en plena crisis hídrica, ni más ni menos. Entonces empezamos a tratar que ese hecho lamentable para el país nos inspirara en algún punto. Esa contradicción: ¿cómo te puede inspirar algo tan trágico?", recuerda Vázquez.

En medio de la falta de agua potable y repuestos de calefones, Márquez llegó un día con el nombre del espectáculo: Sed. Una palabra, dicen, que tenía potencial para poder abordarla desde diferentes perspectivas e hilvanar un espectáculo de murga.

"¿Qué otras sedes pueden haber? Sed de poder, sed de dinero, sed de empatía, sed de felicidad. Todas las diferentes 'sedes' como sociedad, como humanidad, que puedan existir".

Empezaron a pensar en cuplés y llegaron a acumular mucho material, del que tuvieron que elegir y descartar hasta quedarse con lo que sería pasible de la crítica, la reflexión y el humor de la murga en este Carnaval.

"Desde Cyranos a nosotras nos gusta tener un concepto muy claro y que realmente todas las partes respondan a eso –agrega Márquez–. Nos esforzamos mucho para que todo cierre. Vamos en la sequía al diluvio y que todo esté realmente relacionado genuinamente".

Foto: Leonardo Carreño.

¿Cómo se hace para armar un espectáculo que considere lo que sucedió en todo un año en la sociedad uruguaya? Empezaron por un un listado de todo lo que consideraban ineludible: "Todo está picado, algo tocadito un poco más profundo y algo un poquito más por arriba", señala Márquez.

Uno de los temas que para los letristas era ineludible era, por ejemplo, el caso de explotación sexual de menores que rodea al exsenador Gustavo Penadés. "De alguna manera lo teníamos que abordar, tenía que ser una cuarteta o un verso".

Si bien consideran que hay años en los que los conjuntos abordan los mismos temas y eso "está bien", también hay un periodo en el que juegan las especulaciones. "Es como una negociación y una proyección de decir 'este tema lo va a tocar todo el mundo, probablemente digan esto', así que si lo vamos a tocar tenemos que encontrar una mirada original o un chiste interesante para hacerlo, sino ni lo toquemos", señala Vázquez.

Sed de Carnaval: de las abejas a Carolina Cosse y María Inés Obaldía

En la construcción del espectáculo, el equilibrio entre el humor y la crítica de Nos Obligan a Salir es parte central del espectáculo. Una fórmula que muchas veces logran recubrir un discurso profundo y crítico con una aparente capa de simpatía que puede resultar hasta naif.

Es el caso, por ejemplo, del cuplé en el que vuelven al escenario con un texto fuerte sobre la gestión de la sequía, y una canción dirigida directamente al presidente de la República, que interpretan como "abejitas culonas".

JV: Se maneja todo el tiempo la ironía en ese cuplé, a veces un poco más punzante que en otros momentos. Son abejas, son simpáticas, pero te la están mandando a guardar.

JM: También te da un aire. Porque vos mirás lo que te están diciendo, que es grueso, pero también lo mirás con una sonrisa. Se podría haber tomado la actitud de que la murga lo cantara embanderada y es otra cosa, por eso una cuestión de decisión casi estética y también cuáles son canales por los que entra a la gente el discurso.

Vázquez necesitaba que en algún momento la murga "sea otra cosa". Que el conjunto tuviera una postura nueva que quiebre con el espectáculo: un personaje. "Nos llevó un tiempo hasta que nos dimos cuenta que las abejas están jodidas con la sequía y muertas de sed también", apunta Márquez.

Juan Samuelle

Durante la primera noche del Carnaval se subieron las dos a una misma bicicleta y pedalearon delante de las caras divertidas del otro lado de las vallas del Desfile Inaugural vestidas como la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, y la directora de Cultura, María Inés Obaldía.

“Es lindo ver en Carnaval personajes públicos. Es un poco la historia misma del Carnaval, tanto sea políticos como deportistas o personajes de la tele. Porque es algo que todo el mundo lo ve, lo tiene, lo sabe”, señala Vázquez.

¿Cómo llegaron a la construcción de los personajes? La remodelación del Teatro de Verano, que cumplió sus 80 años el pasado enero, los festejos (no exentos de polémicas y discusiones) por los 300 años de la ciudad y la instalación (no exenta de polémicas y discusiones) de la bicisenda estuvieron en las portadas de los portales de noticias. Y ellas sentían que la Intendencia de Montevideo y especialmente el ámbito cultural, iban a estar “en el tapete” también en carnaval.

Sin embargo, la idea no prendió instantáneamente en Vázquez. Hasta que lo vio con sus propios ojos. “Yo al principio no estaba muy convencida, pero cuando me dijo 'vos haces de Cosse y yo hago de Obaldía'. La miré y digo: 'Claro, vos sos Obaldía. Esto va a estar bueno'”, comenta entre risas.

Leonardo Carreño



“Es el juego que tiene Carnaval, de traer personajes de afuera. A veces cuando se sacan de contexto queda como mal visto, pero intentamos que sea con mucho respeto. Nosotras no somos imitadoras, somos intérpretes; se trata de captar la esencia de Carolina y María Inés y exagerarlas. Exagerar sus propuestas, sus proyectos, y hacer humor entendiendo que es un recurso, no hundiendo su forma de pensar o su ideología más allá de si se está de acuerdo o no. Simplemente exagerar lo que vemos como espectadores, televidentes o ciudadanas”, sostiene Vázquez.

¿Cómo se vincula a la sed y la sequía? La murga tiene sed de respetar la tradiciones y los personajes de Obaldía y Cosse tiene sed de reformas. “Tomamos como lo más vox populi, las cosas que se repiten sobre ella y ponerlas en boca de la murga para que ella pueda responder y jugar con eso”, dice Márquez sobre la imagen de la intendenta.

Días antes de la Liguilla la intendenta de Montevideo interrumpió el concurso para anunciar una segunda etapa de reformas en el Teatro de Verano y el comienzo de un proyecto urbanístico que abarca parte de la rambla de la ciudad. En ese momento, Vázquez reconoció la mirada de su compañera: “Por dentro pensé 'Márquez le embocó con la idea'. Porque realmente sucedió lo que visualizaba, de lo que yo no estaba muy convencida al principio: que iba a ser algo muy reconocible, muy visible".

JM: Creo que el trabajo fue más desafiante para ella. Fisonómicamente la estampa de María Inés y la mía, su pelo tan particular, y el hecho de que además es como "el dos" de Carolina, colocaba al personaje como en un lugar que de por sí era más gracioso. Ella tenía que encontrar el canal de la gracia de Cosse, que es alguien que se presenta con una estampa muy seria.

JV: Es una parodia también, porque yo no la conozco a Carolina, más de lo que veo y de lo que dice. A ella siempre se la tilda como una persona muy seria, muy tajante, que incluso hay gente que dice que es un poco soberbia. No tengo idea si Cosse es así, o si Obaldía es así, fueron construidas a nivel de lo que dice el folklore y lo que se muestra.

JM: Es como si te dijeran "ahora cerrá los ojos y dibujá a tal persona".

JV: A veces Carnaval está injustamente catalogado como una falta de respeto. Pero hay que entender que a veces las cosas son construidas por lo que vemos, oímos y leemos, y justamente es una crítica a todo eso.

Juan Samuelle



Y sucedió que sus Cosse y Obaldía se encontraron dos veces con las versiones reales: en el Desfile Inaugural y en la Liguilla. De alguna forma ese espejo potenció la carga humorística del libreto.

"Nunca pensamos que se iban a meter adentro del desfile. Al día siguiente veíamos las fotos en las que salíamos las cuatro y nos daba mucha gracia porque era fuerte la imagen. Captamos esa esencia que transmiten. Era muy divertido", dice Vázquez.

La noche anterior habían preparado dos libretos: uno por si ellas iban al Teatro de Verano y uno en el caso de que no asistieran. A último momento se enteraron que estarían sentadas en la platea y decidieron "decir cosas sin herir, porque son seres humanos, pero decir cosas que nosotras como intérpretes y escritoras pensamos. Buscar ese equilibrio".

JV: Entendieron el espíritu, entendieron lo que es carnaval. Entrar en el juego, entender que hay más de una mirada sobre diferentes temas y cuál era el espíritu de ese cuplé.

JM: Me parece muy digno de su parte haber estado ahí y me parece que es lo que tiene que pasar para que sea una fiesta cordial. Yo sentía que tenían que ir, y estuvo buenísimo que estuvieran ayer.

En 2022 durante su pasaje por Queso Magro, Márquez ya había caricaturizado a otra mujer política: la senadora Graciela Bianchi. Pero en aquel momento no pensó en la posibilidad de encontrarse con ella en una noche de Carnaval. "Es otra cosa, porque es una persona que vos nunca ves en el Teatro de Verano. Y es una persona que sabés que no congracia con el Carnaval. No esperaba que Bianchi apareciera".

Sed de cambios

El carnaval sufre de una sequía histórica: la del espacio para las artistas. Pero este año, varias murguistas mujeres lideraron los espectáculos de diferentes conjuntos que se presentan en el Concurso Oficial.

“El mundo va mutando, Carnaval está dentro del mundo y va mutando también; más lentamente, pero fue sucediendo. Se fueron llenando las diversas categorías de mujeres, en la murga fue apareciendo cada vez más y fueron tomando cada vez roles más protagónicos”, considera Márquez, y destaca en este sentido a las murgas que vienen del Encuentro de Murga Joven y pasan a este Carnaval con propuestas paritarias, pero también "otro tipo de murgas en las que se van abriendo de a poco las puertas".

Esta vez la cabeza creativa del espectáculo de La Murga de la Aduana –uno de los títulos tradicionales del Carnaval y ganadora del concurso en 1942– y su ejecución está, en mayor parte, en el terreno de las mujeres.

“Que en una murga de este tipo como Nos Obligan a Salir haya tres componentes mujeres, que las directoras artísticas son mujeres, que en el grupo de letristas dos de tres son mujeres, la puestista también [Lucía García] y además dentro del espectáculo tengamos un rol protagónico y llevemos el timón, es bastante histórico”, destaca Márquez, que señala que es algo que "permea" en las murgas.

Foto: Leonardo Carreño.

JM: Ya es raro ver una murga sin presencia de mujeres, te llama la atención. Y creo que incluso desde el año pasado a este ya cambió pila.

JV: Te diría que en los últimos años fue abismal el cambio. ¿Sabés con qué lo comparo? En los últimos seis años hubo tres mujeres figuras máximas del carnaval. En el 2018, que fue cuando gané ese premio, me preguntaban qué se siente ser la segunda mujer en toda la historia de carnaval en ganarlo. Y yo decía 'fua, ¿en toda la historia de Carnaval recién soy la segunda?'. Después vino Márquez y vino Lu Rodríguez. Son bobadas que no son bobadas: en los últimos cinco años tres mujeres lo ganaron, cuando antes solo había habido una en toda la historia, Lola Acosta. Sí hay un cambio.

JM: Hay lugar para la mujer aparezca arriba del escenario, demuestre su talento y los conjuntos se empiecen a interesar.

JV: Sin duda que todavía faltan muchas cosas, pero como todo proceso no es un de un día para el otro. Lamentablemente, quizás hay cosas que cuestan más de entender que otras, pero por lo menos queda ahí una luz que muestra que algo va transformándose.

Jimena Márquez y Jimena Vázquez están saciando su sed. Esa sed creativa que mueve algo muy personal en quien es testigo de lo que suben a escena. “Sed de transmitir arte. Es medio hippie dicho así, pero no sé cómo decirlo de otra forma. Una sed de crear. Sed de que a través del arte, tanto sea en carnaval o en teatro, se pueda transmitirle cosas a la gente. Reflexionar juntos, reírnos juntos, pensar juntas y juntos”.

Las Jimenas están saciando la sed del público –ese público que las quería ver juntas de vuelta– e hicieron diluviar este Carnaval. Un diluvio universal, como el de los mitos antiguos en los que el agua lavaba la Tierra y todo lo que se necesitaba era una dupla para evolucionar.

*Esta nota se publicó originalmente el sábado 2 y actualizada para la ocasión.