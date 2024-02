Arrancó como una broma y es figura en el carnaval: Fabrizio, el Freddie Mercury uruguayo

Fabrizio Silvera, con más de una década de experiencia en carnaval aunque tiene solo 23 años, exhibe una de las mejores performances actorales en el concurso de agrupaciones del Teatro de Verano: es Freddie Mercury en una de las parodias de Los Muchachos.

En diálogo con El Observador, recordó que lo que hoy presenta en los escenarios comenzó hace un año, en el carnaval de 2023, y que fue en tono de broma, yendo de tablado en tablado en el ómnibus del conjunto, lo que puede es probable concluya con la cosecha de una de las menciones especiales que otorgará el jurado, dada la calidad de su actuación.

¿Cuál fue el origen de la historia? Lucía Rodríguez, electa figura máxima de aquel carnaval, integraba Los Muchachos (hoy es parte de la murga Asaltantes con Patente), le dijo bromeando que debían hacer la parodia de Freddie Mercury. "Justo estaba ahí (Eduardo) el ‘Colo’ Gianarelli (director artístico del conjunto) y señalándome le dijo que yo era ese Freddie Mercury”.

Juan Samuelle

Fabrizio Silvera, como Freddie Mercury.

Terminó aquel carnaval, pasaron un par de meses, Fabrizio estaba en España por motivos laborales y recibió un mensaje de Gianarelli diciéndole que era real la posibilidad de elegir la vida del célebre compositor y cantante para parodiar.

“Para complicarle la decisión (risas) enseguida me afeité, me dejé el bigote, me peine para atrás con gomina, me puse una musculosa blanca y le pasé una foto… y a las dos semanas Marcel Yern (director responsable de Los Muchachos) me confirmó que íbamos a hacer esa parodia. Imaginate la alegría que me dio”, contó.

Juan Samuelle

A la decisión, primero en España, posteriormente en Uruguay, le siguió un lapso de meses de ensayos, con muchas horas mano a mano con el espejo para componer el personaje. “Empecé a mirar conciertos, documentales, entrevistas, la película Bohemian Rhapsody, me detenía en cada gesto, en cada actitud”, comentó.

Bohemian Rhapsody la vio completa no menos de 10 veces y el tema que más le gusta del exlíder de Queen, confesó, es “Love of my life”.

En ese proceso de construcción del personaje lo que más le costó, admitió, al no conocer el idioma, fue aprender a cantar en inglés: “Lo hice por fonética, fue difícil sacarle la voz, hacerlo lo más parecido posible, porque es un registro único, extremadamente difícil, pero me ayudó mucho Agustín Amuedo (arreglador coral en el conjunto)”.

Además, tradujo cada tema al español para saber qué era lo que cantaba el artista, qué era lo que transmitía a su público, cómo pensaba.

Juan Samuelle

Un detalle característico en Mercury, en el original y en el que se ve en el show de Los Muchachos, y que demandó mucho ensayo, fue el traslado por el escenario llevando la jirafa y el micrófono, agregó.

Además del vestuario, el peinado, el bigote y las actitudes, hubo un plus para que Mercury fuera lo más Mercury posible: una prótesis dental.

Juan Samuelle

Los Muchachos 2024.

La parodia está basada en el film mencionado. En unos 90 contratos que el conjunto ha cumplido en tablados fue presentada en más de la mitad, “con una muy buena recepción de parte del público”, apuntó.

Reconocimiento que lo emocionó

A modo de anécdota, contó que una vez cuando se iban del tablado del club Malvín un señor de algo más de 60 años lo paró y emocionado le contó que cuando estaba estudiando inglés en Londres concurrió al mítico concierto Queen Live Aid en Wembley y que ahora, décadas después, le había gustado mucho la parodia. “Me felicitó, eso obviamente me erizó, son de esas cosas preciosas que te da el carnaval, es una emoción que no la olvidas nunca más”.

La parodia dura 28 minutos y si bien tiene momentos con respetuosos silencios en el público, por el manejo dramático cuando se representa la muerte del artista, en general es una propuesta basada en el humor, en varios momentos generando incluso carcajadas. “Me gusta trabajar las dos facetas, el humor y lo dramático, pero nos centramos más en alegrar a la gente, eso es fundamental, así sentimos el parodismo, buscamos que la gente se entretenga, que se divierta y la pase bien”, detalló.

Juan Samuelle

La parodia "Del gris al arcoiris: la historia del movimiento LGBTQ+ en Uruguay".

Fabrizio agradeció la oportunidad que le han dado en Los Muchachos para asumir, con el paso de los años, cada vez más responsabilidades. Recuerda con cariño el personaje del año pasado, cuando en un quiebre paródico imitaba a Federico “Pajarito” Valverde, clave para que fuera distinguido como figura de parodistas. “Fue un antes y un después y creo que fue importante para que me hayan dado este enorme desafío de un protagónico y nada menos que el de Freddie Mercury”, añadió.

Juan Samuelle

Fabrizio Silvera, en el show de 2023 de Los Muchachos.

Admitió que su personaje y la parodia crecen y se enriquecen tablado tras tablado, y que está aprovechando cada enseñanza de varios parodistas que son sus referentes: “Mi ídolo es Aldo Martínez, es el señor parodista; Danilo Mazzo me ayudó mucho en la etapa de las promesa; 'Rusito' González también es un referente; y hay más, el 'Pollo' Medina, 'Cacho' Denis también”.

Ser Freddie Mercury por un carnaval implicó “un trabajo creativo desafiante para todos, pero a la vez fue lindo, lo disfrutamos en los ensayos y ahora durante las actuaciones, lo más importante es que vemos que la gente se encariñó con el personaje y con la parodia”, concluyó.

Juan Samuelle

Carnavalero desde los 10 años

La carrera de Silvera comenzó en el Carnaval de las Promesas, defendiendo en 2010 a la murga La Susodicha, para ser parte luego desde 2011 hasta la mayoría de edad de parodistas Gummy's.

En el carnaval mayor, en 2013 debutó con 12 años tras un llamado de Jorge “Pollo” Medina, que lo vinculó a Nazarenos. Siendo menor, siempre iba con su madre a los ensayos y actuaciones en tablados y en el Teatro de Verano. En ese conjunto estuvo también en 2014. En 2015 pasó a Zíngaros y eso ambientó una polémica que derivó en que desde entonces los menores no pudieron salir en el carnaval de mayores, con permiso en su caso para continuar en Zíngaros hasta 2018 (no salió en 2017). Ya mayor de edad, desde 2019 defiende la camiseta de Los Muchachos.

Como logros destacados, siempre en el parodismo, ganó cinco veces el primer premio: Nazarenos 2013; Zíngaros 2015 y 2018; y Los Muchachos 2020 y 2023.

Además, fue distinguido con el premio a la revelación del carnaval en 2013 (tanto por el jurado del concurso como por la Sociedad Uruguaya de Artistas Intérpretes) y con el premio a la máxima figura en la categoría parodistas en 2023.

Juan Samuelle

Presentación de Los Muchachos en el Teatro de Verano.

En las verbenas de España

Hasta el año pasado, Fabrizio trabajó en obras de teatro, también dando clases de comedia musical y canto para jóvenes. Tenía una banda propia, era solista y si bien tocaba el piano, no se siente pianista y prefiere la guitarra. En 2023 sumó otra experiencia: durante ocho meses trabajó en España, en una banda valenciana que participaba en verbenas en distintos pueblos y ciudades.

Juan Samuelle

Despedida de Los Muchachos en el Teatro de Verano.

Los Muchachos 2024

Este año el espectáculo de Los Muchachos se titula Orgullo y considera dos parodias: “Freddy Mercury” y “Del gris al arcoiris: la historia del movimiento LGBTQ+ en Uruguay”.

La dirección responsable del conjunto la ejerce Marcel Yern, la dirección artística está a cargo de Eduardo Gianarelli y Maximiliano Xicart y los textos fueron creados por el equipo conformado por Leticia Cohen, Christian Ibarzabal y Maximiliano Xicart.

Entre otras figuras, además de Silvera, integran Los Muchachos Denise Casaux, Leticia Cohen, Naomi Kronber y Damián Lescano.

Los Muchachos, candidatos a retener la corona obtenida en 2023, tiene tres primeros premios acumulados en el historial del parodismo: el del año pasado y antes en 2020 y en 2016.

Juan Samuelle

La parodia comienza en el minuto 7'15" del siguiente video: