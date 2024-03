Roberto, el abuelo de la mejor comparsa, feriante todo el año y Figura de Oro del carnaval

El miércoles 20 de marzo, en uno de los galpones de la Rural del Prado, se entregarán los premios a los ganadores de las menciones a mejores performances –individuales y colectivas– del reciente Concurso de Carnaval, y entre ellas sobresale el premio Figura de Oro otorgado a Roberto Romero.

Casi al amanecer del miércoles 6, tras la Noche de Fallos, cuando se celebraba el primer premio logrado por la comparsa que integró –Valores–, escuchó que había sido distinguido de ese modo por el jurado que preside Ramiro Pallares. Según le confesó a El Observador, fue un momento “confuso”. “Todavía no me cae del todo la ficha, me sigo acostumbrando”, comentó diez días después.

“No lo esperaba, dijeron mi nombre y no lo creía, porque me tocó ganar menciones otras veces y capaz esperaba algo, pero no la Figura de Oro, en ese momento pensé que era demasiado”, admitió, aunque la gente le sigue diciendo que es consecuencia de todo lo que aportó al carnaval durante 36 años.

Juan Samuelle

Roberto Romero, de Valores, Figura de Oro del carnaval.

De parodista a comparsero

Debutó en 1988 en parodistas Los Sandros, conjunto de La Teja al que lo vinculó Ariel Caldarelli (un referente en teatro y carnaval) con base en la formación teatral de Roberto.

Es de los pocos carnavaleros que incursionó en todas las categorías y en varios casos logró primeros premios y menciones: un año salió en humoristas Los Dundees, otro en la murga Colombina Che, varios años en la revista La Compañía, varios años en parodistas Momosapiens, un año en la comparsa C 1080 y desde 2020 es figura en Valores.

“Mucho orgullo y una enorme responsabilidad”, respondió cuando se le preguntó qué siente al ver la selecta nómina de otras figuras de la cultura candombera que alcanzaron el premio Figura de Oro –Julio “Kanela” Sosa, César Pintos, Faustina “Tía Tina” Avelino, Hugo “Cheché” Santos, Waldemar “Cachila” Santos y Edelweiss Loyate–. “Solo espero estar a la altura de las circunstancias, ¿estaré a la altura de todos esos? Según el jurado parece que sí, yo no sé, pero es lindo y lo agradezco”, expresó.

La familia de Valores

Este año el espectáculo de Valores, titulado Familia, con la dirección artística a cargo de Alberto “Coco” Rivero, tuvo como propósito ilustrar al público “ese valor especial de la sociedad, la familia, una familia cualquiera, como tantas, con sus lados claros y otros oscuros, con varias realidades".

¿Qué hará la figura de oro en el carnaval de 2025? Es temprano, acaba de concluir el concurso, pero basado en lo que respondió Roberto es muy sencillo saberlo: “Lo afectivo pesa y este grupo de Valores en lo afectivo me pudo y mucho desde el principio, desde el primer ensayo en setiembre de 2019 para preparar una prueba de admisión. Desde el vamos sentí una empatía con la comparsa, algo de ida y vuelta, un vínculo muy fuerte”.

La anécdota

Roberto contó que en su primer carnaval en Valores, el de 2020, el espectáculo se tituló Nostalgias de vereda y su personaje era el de un abuelo. Desde entonces le quedó ese apodo, “abuelo”. Recuerda con alegría que una niña, la hija de un componente, al otro día del primer ensayo se le arrimó para preguntarle si podía pedirle a su padre que fuese su abuelo. "¡Imaginate!", expresó. Agregó que hoy si alguien cae al ensayo de la comparsa de Ansina y pregunta por Roberto "le van a decir: ‘¿qué Roberto?’, pero si llega y pregunta por ‘el abuelo’, enseguida me señalan, soy el abuelo de la comparsa con todo lo lindo que la palabra abuelo significa".

La Figura de Oro del carnaval, en tanto aguarda que pasen algunas semanas para ir metiéndose en otro desafío, el del carnaval de 2025, está lejos de los escenarios, aunque cueste creerlo.

“Muchos artistas del carnaval siempre estamos al golpe del balde, esperando un llamado, que aparezca algo. Últimamente salvo desde el carnaval no he sido requerido. ¿Qué hago? Hago feria, vendo ropa usada, tengo una en la puerta de casa (cerca del hospital Español) y voy a otras vecinales que me quedan cerca, la moneda diaria sale por ese lado, cuando sale porque no siempre sale, pero sí, me dedico a eso, yo hago feria”, contó.

Roberto es, desde este año, un carnavalero que enriquece el historial de los distinguidos como Figura de Oro, lo que sorprendentemente no supone un premio económico —debería existir, es un anhelo compartido por muchos, como lo hay para participaciones sobresalientes en el Desfile Inaugural, por ejemplo—, pero sí es una satisfacción que merecía, dada su gestión desde fines de la década de 1980.

Un ejemplo de ello es la ovación que recibió cuando salió a escena por primera vez en el Teatro de Verano, durante la noche de los triunfadores, cuando Valores fue a recibir su primer premio.

Juan Samuelle

Mathías Silva, de C 1080, traslada la copa al nuevo director campeón, Diego Paredes, de Valores.

