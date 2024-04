Rafa Nadal: "Hace tres semanas no sabía si volvería a jugar un partido oficial"

Rafael Nadal, que inició con un contundente triunfo su vigésima participación en el Masters 1000 de Madrid, mantuvo el discurso prudente de los últimos días, subrayó que la victoria ante Darwin Blanch no ha supuesto cambio alguno y que prefiere ir paso a paso porque "hace tres semanas" no sabía si podría volver a jugar un partido oficial.

"No me afecta ganar o perder es parte del día a día. Lo que cuesta es salir y salir a tope, hasta el final. Hoy tengo que ir con un poquito más de cuidado y para alguien que entiende el deporte como yo, ir a tope, al máximo sea cual sea las posibilidades, es difícil. Tengo la experiencia, aceptado el momento en el que estoy y convivo con ellos intentando cada día dar un poquito más y en eso estoy sin ningún tipo de dramas ni nada. No hablo en el sentido negativo. Al revés. Hace tres semanas no sabía si podía jugar un partido oficial. Ahora llevo dos seguidas y estoy contento. Las cosas cambian rápido y estoy aquí", indicó.

Nada ha cambiado para el balear a pesar de su contundente triunfo ante el joven Blanch. "No soy resultadista. Soy realista con lo que ocurre realmente. Hay que ser honesto, he jugado con un jugador con un gran potencial pero que ha cometido muchos errores. Tiene mucho futuro pero comete errores. Ha durado el partido una hora y no cambia mi perspectiva de París. No voy a tomar ninguna decisión aquí, la voy a tomar después de Roma. Voy a seguir mi camino, si llego, llego y si no, no. No voy a jugar en París si no tengo la sensación de que puedo competir. Es lógico, no quiero sentir según de qué manera en un torneo que ha sido tan importante para mi".

Aseguró Nadal que ganar a Alex de Miñaur en la segunda ronda sería una sorpresa para él. "Me sorprendería ganar el sábado a Alex de Miñaur. Pero no me preocupa a un lado u otro. Solo me cambiaría a nivel emocional seguir jugando aquí pero a nivel personal no me cambia nada. Una victoria aquí o allá no me va a cambiar nada. No aspiro a ganar. Si aspirara a ganar hablaríamos de otra cosa. Estamos en otros momento el sábado es otra oportunidad de probarme tenísticamente. En Barcelona jugué un set, tenísitcamente bien y el segundo no estuve".

Alex de Miñaur "es un rival que regala poco. Soy consciente de que son partidos que para ganar necesitas tiempo y físico y a ver si estoy capacitado para poder hacerlo. mi prioridad es que no suceda algo más para tener la oportunidad de poder seguir en año y medio es la primera vez que he podido jugar dos semanas seguidas. Estoy entrenando y eso es importante a nivel personal. Voy a intentar salir el sábado a disfrutar y competir. No descarto nada. Es un partido en el que no soy favorito.

¡Larga vida al tenis y la sonrisa de Rafa! 💥



Así fue el final de la contundente victoria de Nadal sobre Blanch. 🔥#Madrid pic.twitter.com/bRUtajxZpK — ESPN Tenis (@ESPNtenis) April 25, 2024

"Tuve que esforzarme mucho para alargar mi carrera. He mantenido ese espíritu para seguir compitiendo", indicó Nadal al recordar que acumula veinte ediciones de un Masters 1000, más que nadie.

"Todo no es blanco ni negro aunque en este mundo parece que sí para mi siguen existiendo grises. En ningún caso me iré contento al cien por cien de este torneo. Si me voy sin hacerme daño y soy capaz de jugar a un nivel competitivo el sábado podré decir que es otra semana que está aprobada y será el momento de dar un paso mas. Es pronto hoy. No tengo ninguna necesidad de quitarme ninguna presión de nada. Es importante darme la opción de ver como puedo ir adaptándome a la competición y aunque sea difícil de entender he jugado muy poco en el último año y medio y necesito tiempo para ver como evoluciona todo, explorar qué puede suceder", agregó el ganador de veintidós Grand Slam.

"Me gustaría que lo que está sucediendo en esta semana hubiera sucedido en Brisbane, en Doha o Indian Wells. Pero no ha podido ser. Sucedió en Brisbane y tuve que parar. Y empezar de cero. Y cuando empiezas de cero en un físico como el mío ocurren cosas y no me han permitido seguir esa evolución que tengo ahora, ir con cuidado. en australia me veía mejor a nivel físico, forcé y pasó lo que pasó. Pero a diferencia de hoy me había preparado bien y me sentía mejor de lo que me siento hoy. Han pasado cosas y ahora estoy en ese proceso de adaptación", insistió Nadal. EFE