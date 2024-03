Decisiones en la Noche de Fallos: hay cinco nuevos campeones en el carnaval

La murga Nos Obligan a Salir, parodistas Zíngaros, la comparsa Valores, humoristas Sociedad Anónima y la revista Tabú son los campeones en el Concurso Oficial de Agrupaciones de Carnaval de 2024, cuyo jurado –presidido por Ramiro Pallares por sexto año– divulgó los fallos durante la madrugada de este miércoles.

Zíngaros fue distinguido como mejor espectáculo del carnaval, su actor Gastón "Rusito" González como figura máxima del carnaval y Roberto Romero, de la comparsa Valores, recibió la mención a "Figura de Oro" del carnaval.

Nos Obligan a Salir se quedó con el segundo primer premio en la historia de ese añejo título tras el obtenido hace 81 años (en 1942), cuando lo compartió con Los Diablos Verdes.

Zíngaros recuperó un primer premio que había logrado por última vez en 2022 y ahora acumula 11 consagraciones en el parodismo.

Valores es la única debutante entre los cinco campeones en alcanzar el festejo máximo, nunca había sido primer premio en sociedades de negros y lubolos, pero lleva apenas 10 años compitiendo.

El elenco maragato Sociedad Anónima recuperó un título que no conseguía desde 2015 y potenció su condición de elenco más ganador del humorismo, ahora con 13 primeros premios cosechados.

Tabú volvió a ganar, lo había logrado por última vez en el año 2022 y ahora son siete los primeros premios que acumula entre las revistas.

Juan Samuelle

Zíngaros, primer premio en parodistas.

Valores fue el elenco que se impuso por más distancia dado que culminó 56 puntos por encima del segundo.

En las otras categorías los fallos fueron más ajustados: Sociedad Anónima venció por ocho, Zíngaros por 14, Nos Obligan a Salir por 11 y Tabú por 26.

La Trasnochada era quinta

La Trasnochada quedó última entre las 11 de la liguilla. Este martes la Intendencia de Montevideo no hizo lugar al reclamo de la murga de suspender el concurso hasta que no esté el fallo definitivo, dado que apeló la sanción de quita del 30% de los puntos, decidido eso por la intendencia tras el comunicado donde la murga acusó a la jurado Paola Larrama de no ser imparcial y actuar en forma sesgada. Sin la sanción, La Trasnochada hubiese quedado en el quinto puesto.

Premios especiales

El jurado otorgó varios premios especiales en forma directa, además de seleccionar a decenas de candidatos a menciones especiales en performances colectivas e individuales (los ganadores se revelarán en fecha a confirmar). Los más destacados son los siguientes:

Figura de Oro del carnaval: Roberto Romero, de comparsa Valores.

Figura Máxima del carnaval: Gastón "Rusito" González, de parodistas Zíngaros.

Mejor espectáculo del carnaval: parodistas Zíngaros.

Revelación del carnaval: Iara Burgos, de parodistas Los Muchachos.

Espectáculo promotor de la igualdad de género: murga Gente Grande.

Mejor labor artística colectiva: murga Queso Magro

Juan Samuelle

Gastón "Rusito" González, en la parodia sobre la vida de Ariel "Pinocho" Sosa.

Juan Samuelle

Roberto Romero, de Valores, Figura de Oro.

Todos los puntajes

Murgas

Nos Obligan a Salir 2.761 Asaltantes con Patente 2.746 La Gran Muñeca 2.733 Queso Magro 2.687 La Nueva Milonga 2.630 Doña Bastarda 2.583 La Cayetana 2.573 Los Diablos Verdes 2.529 Curtidores de Hongos 2.486 Gente Grande 2.443 La Trasnochada 1.841,70 (quita del 30% de 2.631) Un Título Viejo 1.544 (*) A la Bartola 1.534 (*) Cayó la Cabra 1.529 (*) Jardín del Pueblo 1.514 (*) Mi Vieja Mula 1.492 (*) La Margarita 1.444 (*) La Osa Rafaela 1.354 (*) La Guardia Vieja 1.342 (*) De Frente y Mano 1.254 (*) Araca la Cana 1.214 (*)

Parodistas

Zíngaros 1.207 Los Muchachos 1.193 Caballeros 1.076 Momosapiens 1.015

Sociedades de negros y lubolos

Valores 1.171 Yambo Kenia 1.115 Integración 1.103 La Sara del Cordón 630 (*)

Humoristas

Sociedad Anónima 1.195 Los Chobys 1.187 Fantoches 974 Cyranos 615 (*)

Revistas

Tabú 1.464 La Compañía 1.438 Gala 1985 1.374 Madame Gótica 803 (*) House 793 (*)

(*) actuaron en las dos ruedas iniciales y no avanzaron a la liguilla

Juan Samuelle

Nos Obligan a Salir y el cuplé en el que Jimena Vázquez y Jimena Márquez imitan a Carolina Cosse y María Inés Obaldía.

Pocas alegrías

Este concurso, organizado por Daecpu en coordinación con la Intendencia de Montevideo, comenzó el lunes 29 de enero con 38 elencos que participaron en dos ruedas iniciales. Los 24 mejores avanzaron a la liguilla (clasificaron al concurso de 2025). Los que no accedieron a la tercera rueda y otros que se quieran sumar buscarán su cupo en la prueba de admisión, en noviembre.

En medio de un reparto limitado de alegrías, solo cinco triunfan, lo decidido por el jurado en general fue adecuado a lo que se observó en el Teatro de Verano Ramón Collazo del Parque Rodó.

Si algunos de los que quedaron más cerca del primer premio hubiesen ganado (Asaltantes con Patente, Los Muchachos, Yambo Kenia, Los Chobys y La Compañía) tampoco hubiese sido injusto.

Del análisis de los puntajes, jurado por jurado y rubro por rubro, irán surgiendo cuestionamientos y ni que hablar se acumularán reclamos, sobre todo en las redes sociales.

Todo es cuestión de gustos, pero en este concurso define el parecer de los jurados y cómo consideren que cada elenco responde a las exigencias de los reglamentos.

Juan Samuelle

Tabú, primer premio en revistas.

Espectáculos y responsables

Murga Nos Obligan a Salir, espectáculo: "Sed", directores responsables Favio Adinolfi, Daniel Sosa y Javier Acosta.

Parodistas Zíngaros, espectáculo: "No dejen de aplaudir", director responsable Gastón Sosa.

Sociedad de Negros y Lubolos Valores, espectáculo: "Familia", director responsable Diego Paredes.

Humoristas Sociedad Anónima, espectáculo: "Loca de remate", director responsable Carlos Barceló.

Revista Tabú, espectáculo: "Diana", director responsable Iván Solsona.

Cinco excampeones

De los cinco ganadores del carnaval pasado ninguno de los cuatro que compitieron mantuvo la corona (C 1080, primera en 2023, no concursó).

Noches de premiaciones

Este miércoles no habrá actividad en el Teatro de Verano. Los ganadores de primeros y segundos premios se presentarán, para recibir los trofeos, en las noches del jueves 7 y sábado 9. El viernes 8 no habrá actividad. El domingo 10 volverán a actuar solo los ganadores de los primeros premios.

Jueves 7 actuarán, en ese orden: La Compañía, Valores, Los Chobys, Asaltantes con Patente y Zíngaros.

Sábado 9 actuarán, en ese orden: Yambo Kenia, Tabú, Sociedad Anónima, Los Muchachos y Nos Obligan a Salir.

Los conjuntos actuarán 30 minutos para que las jornadas no se extiendan (otros años se estuvo próximo a finalizar sobre el amanecer).

Las entradas se pondrán a la venta en forma anticipada en los locales de Abitab y desde la hora 19 de cada jornada en boleterías del Ramón Collazo.

Juan Samuelle

Sociedad Anónima, primer premio en humoristas.

Antecedentes de las liguilleras

Murgas

Patos Cabreros con 16 títulos (no concursa), seguidos por Asaltantes con Patente con 15 y Curtidores de Hongos con 13; Los Diablos Verdes ganaron ocho veces, La Gran Muñeca cuatro, Nos Obligan a Salir y La Trasnochada dos cada uno y tiene un título La Nueva Milonga; y nunca han ganado Doña Bastarda, Gente Grande, La Cayetana ni Queso Magro.

Parodistas

Los Gaby’s con 13 títulos (no concursan), seguidos por Zíngaros con 11 y Los Negros Melódicos con nueve (no concursan), Momosapiens tiene cinco primeros premios, Los Muchachos tres y Caballeros no han ganado.

Comparsas

Esclavos de Nyanza con 15 títulos (no concursa), seguido por Yambo Kenia con 13 y Morenada con 11 (no concursa), Valores ganó por primera vez e Integración nunca fue primer premio.

Humoristas

Sociedad Anónima con 13 coronas es el más ganador, seguido por La Escuelita del Crimen con nueve (no concursa) y Los Buby’s y Los Favios con ocho (no concursan), Los Chobys tienen tres primeros premios y Fantoches no han ganado.

Revistas

Palán Palán con ocho títulos (no concursa) es la más ganadora, Tabú tiene siete, La Compañía cinco y Gala 1985 debutó este año.

Juan Samuelle

Valores, primer premio en sociedades de negros y lubolos.

El jurado de 2024

Presidente: Ramiro Pallares; presidente alterno: Antonio Salgueiro; secretaria: Mónica Domínguez; y delegado de Daecpu: Diego Acosta.

Rubro 1, voces, arreglos y musicalidad: Alfredo Leirós y Martín Duarte; alterno Jesús Fernández.

Rubro 2, textos e interpretación: Marcel García y Paola Larrama; alterno Leonardo Pereyra.

Rubro 3, puesta en escena y acción escénica: Adriana Do Reis; alterno Leonardo Pereyra.

Rubro 4, coreografía y bailes: Gabriela Barboza; alterno Fernando Imperial (califica siempre en revistas).

Rubro 5, vestuario, maquillaje y escenografía: Marianella Freire; alterna Cecilia Carriquiry.

Nota: cada jurado calificó un sexto rubro, visión global.