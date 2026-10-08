La Policía abatió a un hombre de 63 años en el marco de una investigación sobre hechos relacionados al "tráfico de drogas y el uso ilícito de armas de fuego" en José Pedro Varela, departamento de Lavalleja. La situación se dio luego de que las autoridades allanaran tres viviendas ubicadas en las calles Podestá, Flores y Río Negro.
La Policía abatió a un hombre de 63 años durante una serie de allanamientos en Lavalleja
En dos viviendas encontraron clorhidrato de cocaína, una balanza y diez celulares; en la tercera se encontraba el hombre que, relató la Policía, tenía una "varilla con punta de 50 centímetros"