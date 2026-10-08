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La Policía abatió a un hombre de 63 años durante una serie de allanamientos en Lavalleja

En dos viviendas encontraron clorhidrato de cocaína, una balanza y diez celulares; en la tercera se encontraba el hombre que, relató la Policía, tenía una "varilla con punta de 50 centímetros"

8 de octubre de 2026 13:03 hs
El arma de un funcionario policial

El arma de un funcionario policial

Foto: Inés Guimaraens

La Policía abatió a un hombre de 63 años en el marco de una investigación sobre hechos relacionados al "tráfico de drogas y el uso ilícito de armas de fuego" en José Pedro Varela, departamento de Lavalleja. La situación se dio luego de que las autoridades allanaran tres viviendas ubicadas en las calles Podestá, Flores y Río Negro.

Según relatan fuentes policiales a El Observador, el equipo de la Brigada Antidrogas de Lavalleja trabajó junto al Grupo de Reserva Táctica de Treinta y Tres para realizar los allanamientos. En las primeras dos viviendas se incautaron dosis de cocaína, una balanza de precisión y diez celulares. Al allanar la tercera locación, un hombre que se encontraba dentro resultó abatido. Posteriormente, se le incautó una varilla "con punta de aproximadamente 50 centímetros".

La investigación continúa y está bajo la órbita de la Fiscalía Letrada Departamental de 2º turno.

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