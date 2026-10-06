Joven de 20 años se fugó de Centro Belloni del Inisa: está requerido por el homicidio del policía Joel Rodríguez

Agustín Cuello , un joven de 20 años que estaba internado en el Centro Belloni del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente ( Inisa ), escapó del lugar durante la madrugada de este martes. El prófugo está requerido por el homicidio a un funcionario policial, confirmaron a El Observador fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo y de la Guardia Republicana .

El policía asesinado fue Joel Rodríguez , sargento de la Republicana. El homicidio ocurrió en Punta Gorda en julio de 2025 , informó en primera instancia Subrayado de Canal 10. Por este caso dos jóvenes fueron imputados , uno de ellos se había fugado del Inisa en febrero.

Uno de estos jóvenes escapó de las dependencias del Inisa nuevamente este martes. Se fugó cerca de las 01:30, para ello rompió un barrote y salto uno de los muros de los fondos . Tomó la calle César Cantú, en dirección al Camino General Leandro Gómez, confirmaron a El Observador. Horas después, las autoridades se dieron cuenta de su escape.

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El prófugo vestía un buzo negro con mangan blancas , un pantalón jean y championes blancos al momento de la huida.

El caso del Policía asesinado en Punta Gorda

Joel Rodríguez, el policía de la Republicana asesinado Foto: captura de pantalla de Facebook

El oficial Joel Rodríguez tenía 35 años y era negociador en la Guardia Republicana. El día de la rapiña, vestía de civil y fue interceptado por los delincuentes cuando circulaba en su moto en Punta Gorda.

Durante el asalto, fue alcanzado por un disparo en la cabeza, lo que le causó la muerte al día siguiente, tras ser trasladado al Hospital de Clínicas. Rodríguez, padre de dos hijos, recibió homenajes en su funeral, que fue acompañado por el ministro del Interior Carlos Negro, la cúpula policial, familiares y amigos.

Ese mismo mes, tras una serie de allanamientos en La Cruz de Carrasco, fueron detenidos tres jóvenes de 17, 18 y 20 años. Los dos implicados, de 18 y 20 años, fueron imputados por los delitos de homicidio y rapiña.

También en este lugar, las autoridades encontraron las dos motos que los seis implicados se habían robado del lugar del homicidio. Las huellas halladas en los vehículos fueron claves para identificar a algunos de los implicados.

Centro Belloni del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) Foto: Presidencia de la República

Semanas atrás, el presidente del Sindicato de INAU e Inisa, José Lorenzo López, contó que otro joven mayor de edad que está internado en otro centro del Inisa le rompió la nariz con varios golpes de puño a un trabajador y que fue internado en el Hospital del Banco de Seguros del Estado (BSE).

En ese contexto, también denunció casos en que jóvenes pasaron por el sistema penal adulto y luego vuelven al Inisa a cumplir penas pendientes. López contó que para cambiar esta realidad pidieron "de manera urgente una comparecencia a la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados".

Esto ocurre, por ejemplo, porque un joven que está internado en el Inisa comete un delito, ya siendo mayor, en una de sus salidas autorizadas. Por ello deberá cumplir "una pena en la cárcel de mayores y después volver a terminar de pagar lo que le debe al Inisa", explicó el dirigente sindical. "Esos gurises vienen (al Inisa) recibidos como profesionales de delincuentes", agregó en esa oportunidad.