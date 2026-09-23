Joven mayor de edad que está internado en Inisa agredió a trabajador: le rompió la nariz y quedó internado en el Hospital del BSE

Un joven mayor de edad que está internado en un centro del Inisa (Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente) le rompió la nariz con varios golpes de puño a un trabajador , el cual quedó internado en el Hospital del Banco de Seguros del Estado (BSE).

El hecho ocurrió el martes en el Centro de Ingreso de Adolescentes Masculino (CIAM), que funciona como primera puerta de ingreso para reclusos del Inisa. Desde allí se le hace la derivación a los hogares de permanencia. El presidente del Sindicato de INAU e Inisa, José Lorenzo López , denunció que en ese centro hay cuatro jóvenes adultos que ya pasaron por el sistema penal adulto , pero sin embargo ahora cumplen penas en el Inisa .

López contó que para cambiar esta realidad pidieron "de manera urgente una comparecencia a la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados ". "Vamos a poner todas las baterías para que eso cambie ", dijo en diálogo con El Observador.

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Esto ocurre, por ejemplo, porque un joven que está internado en el Inisa comete un delito , ya siendo mayor, en una de sus salidas autorizadas . Por ello deberá cumplir "una pena en la cárcel de mayores y después volver a terminar de pagar lo que le debe al Inisa ", explicó el dirigente sindical. "Esos gurises vienen (al Inisa) recibidos como profesionales de delincuentes ", agregó.

Entre los cuatro casos de jóvenes en esta situación, contó que en uno de ellos la fiscal pidió 30 años de prisión por un delito que cometió ya siendo adulto. "Todavía no lo condenaron, (...) cumplió seis meses de medida cautelar en cárcel de adultos, pero como fueron a juicio y está en litigio todavía, el juez determinó que viniera a cumplir la pena de menores acá", dijo López en relación al Inisa.

Este joven no es el mismo que agredió a un trabajador el martes, aclaró el sindicalista, sin dar más precisiones sobre este caso. El empleado agredido había ingresado a la institución "hace pocos meses", mientras que "situaciones como esta se vienen reiterando desde hace un tiempo a esta parte, particularmente en ese centro", añadió el presidente del sindicato.

Centro Inisa de Bulevar Artigas y Cufré Foto: El Observador

"Producto de algún cierre que ha habido de otro servicio se ha venido distorsionando el funcionamiento de ese centro, que es para ingreso de adolescentes, hacer el estudio, diagnóstico y derivación a los hogares de permanencia", sentenció sobre el CIAM.

En marzo de este año, Inisa cerró la unidad de máxima seguridad del centro de Bulevar Artigas y Cufré luego de que ocurrieran dos motines en dos semanas. Unos 14 reclusos que estaban en este sector fueron trasladados hacia otra dependencia ubicada en Jardines del Hipódromo.

"Como hoy están en construcción algunos espacios nuevos del Inisa y no tenemos la cantidad de plazas suficientes como para poder hacer las derivaciones a los centros de permanencia, los gurises más complicados se siguen quedando dentro de este centro (CIAM), que no está preparado para tener en permanencia gurises con estas características", según López.