Inisa cerró unidad de máxima seguridad del centro de Bulevar Artigas y Cufré luego de los motines ocurridos

Luego de que ocurrieran dos motines en menos de dos semanas en el centro Inisa de Bulevar Artigas y Cufré , las autoridades del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente determinaron el cierre de la unidad de máxima seguridad de este recinto.

Unos 14 reclusos que estaban en este sector fueron trasladados hacia otra dependencia ubicada en Jardines del Hipódromo , según confirmaron trabajadores de esta institución a El Observador.

Algunos de los jovenes trasladados ya son mayores de edad y tienen un amplio historial delictivo . Por ejemplo, uno de ellos participó en el homicidio de un bebé de un año en Cerro Norte en octubre de 2024 y en el asesinato de un policía de Guardia Republicana para robarle su moto personal en julio de 2025, según informó en primera instancia Subrayado de Canal 10.

Nuevo motín en el centro del Inisa de Bulevar Artigas y Cufré: internos tomaron rehenes e intentaron escapar, pero fueron recapturados

"El caserío es de nosotros": jóvenes recluidos en el Inisa grabaron un video mientras ocurría el motín

Tras la fuga y recaptura de esta semana, el adolescente que había escapado junto con otros dos mayores fue condenado a cinco meses más de privación de libertad , que se le suma a la condena que ya estaba transitando.

En este último motín, en el que nuevamente hubo rehenes, los jóvenes grabaron un video de cuando obtuvieron el control del lugar. "El caserío es de nosotros, ya saben. Los menores andamos comiendo milanesas", dice uno de los internos en la filmación difundida en redes sociales.

Otra situación similar había ocurrido en el mismo centro unos días atrás. En esa oportunidad, el Sindicato Único de Trabajadores del INAU e Inisa (Suinau) había denunciado que hay "poco personal" para un centro de esta complejidad. Los agresores "salieron con puntas exigiendo la llave de otra celda", según contó un dirigente sindical.

Jaime Saavedra, presidente del Inisa Jaime Saavedra, presidente del Inisa

Por su parte, el presidente del Inisa Jaime Saavedra había apuntado fuertemente contra los menores de edad que tomaron a dos funcionarias como rehenes. "Hubo dos adolescentes, delincuentes de poca monta, que no sé quién se creen que son y en 10 minutos cometieron todo tipo de delitos", dijo Saavedra por ese entonces en una rueda de prensa.

"Este directorio y este presidente", en referencia a él mismo, "no les tiene miedo y va a tomar todas las decisiones para que se agrave la pena que tienen y para que en la vida cotidiana sufran todas las consecuencias que tienen que tener", aseguró Saavedra.

"Estos chiquilines no sé en qué país se piensan que viven, vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para que sufran las consecuencias de este acto vandálico", sentenció el jerarca en aquella oportunidad.