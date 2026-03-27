Nuevo motín en el centro del Inisa de Bulevar Artigas y Cufré: internos tomaron rehenes e intentaron escapar, pero fueron recapturados

Efectivos policiales de Montevideo desactivaron un nuevo motín que tuvo lugar en el centro del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente ( Inisa ) ubicado en Bulevar Artigas y Cufré , confirmaron fuentes del Ministerio del Interior a El Observador.

Según informó en primera instancia Subrayado (Canal 10), un grupo de internos del centro, en circunstancias a determinar, tomó las llaves de una celda y mantuvo como rehenes a varios funcionarios .

Ante esto, personal policial se dirigió hasta la zona e inició un intenso operativo que terminó en horas de la madrugada con la liberación de los trabajadores y la detención de tres internos que habían intentado escapar.

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Se trata del mismo centro del Inisa que días atrás registró incidentes, que incluyeron a adolescentes infractores tomando como rehenes a dos funcionarias del Inisa mientras reclamaban las llaves de una de las celdas .

El incidente ocurrido en ese entonces llevó a que el presidente del Inisa, Jaime Saavedra, señalara que los responsables sufrirían las consecuencias.

"Hubo dos adolescentes, delincuentes de poca monta, que no sé quién se creen que son y en 10 minutos cometieron todo tipo de delitos", dijo Saavedra en rueda de prensa, una vez que las funcionarias habían sido liberadas.

"Este directorio y este presidente", en referencia a él mismo, "no les tiene miedo y va a tomar todas las decisiones para que se agrave la pena que tienen y para que en la vida cotidiana sufran todas las consecuencias que tiene que tener", agregó.