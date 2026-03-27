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Nuevo motín en el centro del Inisa de Bulevar Artigas y Cufré: internos tomaron rehenes e intentaron escapar, pero fueron recapturados

Se trata del mismo centro del Inisa que días atrás registró incidentes, que incluyeron a adolescentes infractores tomando como rehenes a dos funcionarias del Inisa

27 de marzo de 2026 9:08 hs
Nuevo motín en Inisa

Nuevo motín en Inisa

Diego Battiste

Efectivos policiales de Montevideo desactivaron un nuevo motín que tuvo lugar en el centro del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) ubicado en Bulevar Artigas y Cufré, confirmaron fuentes del Ministerio del Interior a El Observador.

Según informó en primera instancia Subrayado (Canal 10), un grupo de internos del centro, en circunstancias a determinar, tomó las llaves de una celda y mantuvo como rehenes a varios funcionarios.

Ante esto, personal policial se dirigió hasta la zona e inició un intenso operativo que terminó en horas de la madrugada con la liberación de los trabajadores y la detención de tres internos que habían intentado escapar.

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Se trata del mismo centro del Inisa que días atrás registró incidentes, que incluyeron a adolescentes infractores tomando como rehenes a dos funcionarias del Inisa mientras reclamaban las llaves de una de las celdas.

El incidente ocurrido en ese entonces llevó a que el presidente del Inisa, Jaime Saavedra, señalara que los responsables sufrirían las consecuencias.

"Hubo dos adolescentes, delincuentes de poca monta, que no sé quién se creen que son y en 10 minutos cometieron todo tipo de delitos", dijo Saavedra en rueda de prensa, una vez que las funcionarias habían sido liberadas.

"Este directorio y este presidente", en referencia a él mismo, "no les tiene miedo y va a tomar todas las decisiones para que se agrave la pena que tienen y para que en la vida cotidiana sufran todas las consecuencias que tiene que tener", agregó.

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