Detuvieron a otro de los fugados del Inisa: se trata del joven había amenazado con querer "matar a un policía"

La Policía detuvo el miércoles a otro de los tres jóvenes que el 24 de enero se habían fugado del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) , según confirmaron fuentes del Ministerio del Interior a El Observador.

El joven, de 18 años, fue detenido por personal de URPM de la zona operacional IV, según informó en primera instancia Subrayado (Canal 10), tras que estos lo identificaran como uno de los responsables de una rapiña ocurrida en calles Higueritas y Camino Luis Eduardo Pérez, en el barrio Los Bulevares, durante la jornada del miércoles .

El detenido es el mismo que a comienzos de febrero publicó en Instagram una historia amenazando a la Policía .

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"Quiero matar a un policía, en breve hay noticias" , escribió el joven en su momento mientras empuñaba una pistola Glock y un arma automática.

El autor de la historia y hoy detenido, que había puesto como ubicación Cerro Norte, fue imputado meses atrás por su participación en el asesinato de un niño de un año en 2024 en el marco de los enfrentamientos de bandas en el barrio.

Previamente, el 23 de febrero, la Policía detuvo a otro de los jóvenes que se había fugado del centro de reclusión de menores.

En un principio, el joven intentó escapar entre los pasajes de las casas, saltando muros e incluso ingresando a algunas viviendas, pero fue interceptado y detenido por las autoridades policiales.

Ahora la Policía continúa con la búsqueda del último joven prófugo, un adolescente de 17 años.