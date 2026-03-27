"El caserío es de nosotros": jóvenes recluidos en el Inisa grabaron un video mientras ocurría el motín

Internos del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente ( Inisa ) se grabaron mientras ocurría el motín con toma de rehenes de este jueves en la noche en el centro ubicado en Bulevar Artigas y Cufré .

En el video, difundido por Telemundo (Canal 12), se ve a uno de los adolescentes grabándose a sí mismo y a otros compañeros mientras tenía en la boca un objeto al que le hablaba .

"El caserío es de nosotros, ya saben. Los menores andamos comiendo milanesas", dice uno de los internos en el video.

Embed - Telemundo on Instagram: "Cortes de tipo carcelario, toma de rehenes y fuga por los techos. Esas son algunas de las características que describen el motín ocurrido este jueves de noche en el centro del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) de Bulevar Artigas y Cufré. Además, los internos involucrados se grabaron a sí mismos mientras transcurría el episodio. El motín incluyó cortes tipo carcelario, trabajadores tomados como rehenes, jóvenes corriendo por los techos y las calles del barrio Brazo Oriental, y un fuerte operativo policial que incluyó negociadores de las fuerzas especiales para recapturarlos. Según pudo saber Telemundo, los incidentes se dieron cuando varios internos sorprendieron a los funcionarios y tomaron de rehén a cinco de ellos, a quienes encerraron en una celda. Aprovechando la situación, siete internos lograron fugar de las instalaciones. Cuatro fueron detenidos por la Policía cuando escapaban por los techos, al tiempo que otros tres fueron reducidos y recapturados poco después en el cruce de las calles General Flores y Luis Alberto de Herrera. El operativo implicó que hasta el lugar llegaran varios móviles de la Unidad de Respuesta Policial Móvil (URPM) de la Zona Operacional II, la Dirección General de Operaciones Especiales (DIGOE) y la Guardia Republicana. Una vez que se garantizó la seguridad en los alrededores, un grupo de negociadores de las fuerzas especiales ingresaron al centro para intentar que los adolescentes depusieran su actitud y liberaran a los rehenes. Algunos de los menores se grabaron y subieron videos a redes sociales arengando sobre el motín e insultando a los negociadores mediante un Handy. Tras varias horas de negociación, la situación fue controlada y los trabajadores fueron liberados. Si bien ninguno sufrió agresiones físicas, algunos se vieron afectados emocionalmente por la situación que les tocó vivir." View this post on Instagram

Este jueves, un grupo de internos del centro, en circunstancias a determinar, tomó las llaves de una celda y mantuvo como rehenes a varios funcionarios, según informó en primera instancia Subrayado (Canal 10) y confirmó El Observador con fuentes del Ministerio del Interior.

Fue en ese momento, mientras tenía lugar el motín, que los menores grabaron el filme y lo divulgaron en redes sociales.

Ante el incidente, personal policial se dirigió hasta la zona e inició un intenso operativo que terminó en horas de la madrugada con la liberación de los trabajadores y la detención de tres internos que habían intentado escapar.

El lugar donde tuvo lugar el hecho se trata del mismo centro del Inisa que días atrás registró incidentes, que incluyeron a adolescentes infractores tomando como rehenes a dos funcionarias del Inisa mientras reclamaban las llaves de una de las celdas.

El incidente ocurrido en ese entonces llevó a que el presidente del Inisa, Jaime Saavedra, señalara que los responsables sufrirían las consecuencias.