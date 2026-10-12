Exfiscal Juan Gómez: allanamientos nocturnos son una herramienta "necesaria", siempre que haya jueces y fiscales disponibles 24 horas

El exfiscal de Corte Juan Gómez consideró, tal como había transmitido mientras ocupaba el cargo de forma interina (entre 2021 y 2024), que los allanamientos nocturnos son una herramienta que ve "como necesaria" , siempre y cuando se cumplan con ciertas condiciones , entre ellas contar con fiscales y jueces disponibles las 24 horas para que el instrumento tenga la eficacia que se pretende.

Pese a que ya fue plebiscitado en otras ocasiones y no consiguió los votos de la ciudadanía necesarios, la habilitación de los allanamientos nocturnos volvió a estar sobre la mesa a instancias del Partido Nacional . Los blancos, críticos con la situación de seguridad que atraviesa el país, primero intentarán un acuerdo con los demás partidos políticos para convocar a un plebiscito que permita reformar la Constitución, alejado de las próximas elecciones .

En caso de no conseguirlo, sin embargo, evaluarán juntar firmas en caso de que el acuerdo político para convocar a un plebiscito no prospere. De esta manera, la consulta debería hacerse junto a las próximas elecciones, en 2029.

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Pese a estimar que se trata de una herramienta "necesaria", Gómez apuntó en entrevista con Todo un tema de El Observador streaming que hay "dos o tres elementos" que es necesario "tener en cuenta", en caso de que prospere la iniciativa.

"Modificada la Constitución, conseguida esa herramienta que uno considera que sería buena para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, (se precisan) dos recursos más. Primero, el estricto apego al Estado de Derecho y que sea un juez el que determine este allanamiento nocturno. Y los recursos. Deberíamos tener jueces y fiscales, además de la Policía, las 24 horas para que tenga la eficacia que se pretende. Entonces, también hay que pensar en esas cosas", sugirió Gómez, retirado de la función pública desde fines de agosto de 2024, cuando decidió jubilarse y dejar el cargo de fiscal de Corte subrogante.

Gómez explicó que esta disposición 24 horas supondría contar con una "organización" en todo el país que permita a los fiscales solicitar a los jueces esta medida en cualquier momento.

"Es una herramienta. Puede ser buena, no hay que entregarse en la lucha contra el crimen organizado y hay que utilizar con criterio las herramientas que la Justicia pueda dar, ordenando esos allanamientos y quizás logrando una mayor eficacia en la lucha contra el narcotráfico", señaló.

Una de las últimas ocasiones en las que Gómez se refirió a este tema públicamente había sido en agosto de 2024, en plena campaña electoral y cuando existía una iniciativa en ese sentido impulsada por el nacionalista Carlos Camy, que consiguió el apoyo de todos los partidos políticos con representación parlamentaria, a excepción del Frente Amplio.

"Es una herramienta, puede ser muy útil si se utiliza con criterio y respetando a los ciudadanos", dijo Gómez en su último día al frente de la Fiscalía, el 30 de agosto de 2024.

Allí llamó a utilizar la herramienta, si es que prosperaba la consulta popular, con "mucha prudencia" y "mucho respeto a los ciudadanos".

Por otra parte, el exfiscal de Corte consideró que las penas por narcotráfico deben "partir de guarismos mucho más severos" y que también es necesario endurecer las penas por tenencia y porte de armas sin autorización. En su opinión, quienes cometan este delito deben ser necesariamente privados de su libertad.

Gómez fue funcionario de la Fiscalía durante 50 años.

En ese período, aseguró que "nunca" tuvo llamadas "de ningún partido político" o de "ningún político" para solicitarle que siguiera tal o cual camino. "Si me equivoqué, me equivoqué por las mías. No por sugerencia".

"Vengo de campaña, soy orejano, eso no lo entendió el sistema político. Hay personas que nunca lo van a entender y a mí no me preocupa, porque han dicho tantas cosas que lo único que puedo decir con orgullo es que lo que dije cuando ejercía la función de fiscal de Corte subrogante era: no voy a ejercer cuando me vaya, no voy a participar de otra actividad de filo político. Y lo he cumplido. Tampoco tuve ofertas, pero lo he cumplido", señaló.