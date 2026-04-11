Oficinas en Uruguay: transformación del mercado redefine la demanda, impulsa el alquiler flexible y suma nuevos jugadores

La necesidad de optimizar costos, atraer y retener talento y adaptar las operaciones a esquemas de trabajo híbrido, ha hecho que el rol de la oficina se haya reconvertido en los últimos años . Esa transformación, según la firma global especializada en bienes raíces comerciales y gestión de inversiones JLL, ya se refleja con claridad en la demanda de las empresas en Uruguay .

En este contexto, un informe de la firma muestra que crece el interés por ambientes abiertos, salas versátiles y espacios comunes bien diseñados, junto con oficinas que priorizan iluminación natural y confort . Esto se debe a que las empresas entienden hoy las oficinas como un espacio de encuentro y colaboración

Además, más que metros cuadrados, las compañías buscan hoy espacios que acompañen su crecimiento, mejoren la productividad y se adapten a cambios en su estructura.

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Esto ha impulsado el desarrollo de nuevas alternativas en el mercado loca l y ha puesto la flexibilidad en el centro de la decisión.

En este escenario, señala el informe, el alquiler de oficinas gana terreno frente a la compra, mientras aumenta la presencia de operadores de oficinas flexibles y soluciones compartidas, reflejando un cambio estructural en la forma en que las empresas ocupan sus espacios.

Entre los ejemplos de estos nuevos jugadores en el mercado, el informe señala los casos de Regus, Sinergia y Cosmos Flex, operadores que ofrecen soluciones de oficinas flexibles bajo distintos formatos. Regus, compañía global líder en espacios de trabajo, se especializa en coworks y oficinas listas para usar con contratos adaptables y servicios incluidos; Sinergia, de origen local, combina cowork, oficinas privadas y una fuerte propuesta de comunidad y networking; mientras que Cosmos Flex apunta a esquemas corporativos flexibles, con espacios modulares y servicios diseñados para empresas que buscan escalar o ajustar su operación con rapidez.

“La oficina dejó de ser un espacio estático y pasó a ser una herramienta estratégica para las empresas, tanto en productividad como en atracción de talento”, señaló Malena Bird, del área de brokerage de JLL Uruguay.

A esto se suma una mayor preocupación por la eficiencia energética y los costos operativos, lo que está impulsando la preferencia por edificios con mejores estándares ambientales.

“El mercado de oficinas corporativas en Montevideo atraviesa un proceso de transformación impulsado por la consolidación del trabajo híbrido y una mayor demanda por espacios flexibles, en un escenario donde las empresas están redefiniendo el uso de sus oficinas y priorizando la eficiencia operativa”, sostuvieron desde JLL.

Más allá de Montevideo

Si bien Montevideo se mantiene como el principal polo corporativo del país, concentrando la mayor oferta de oficinas y servicios asociados, una reciente nota de Café y Negocios también da cuenta de que esta tendencia empieza a llegar a otros puntos geográficos de Uruguay. Tal es el caso de Punta del Este, que en el último tiempo comenzó a incorporar una oferta cada vez más diversa de espacios de coworking y otras opciones alternativas atendiendo a nuevas dinámicas de trabajo. En este ecosistema por ejemplo aparecen propuestas como CoWorkers, Sinergia y otros espacios locales de cowork, que ofrecen desde pases por hora hasta membresías mensuales, con valores que parten desde los US$ 8 por hora, según el tipo de acceso, los servicios incluidos y la ubicación.

Recientemente también se inauguró BIZZ Free Zone Business Center, un proyecto de World Trade Center y Zonamerica que apunta a equipos dinámicos, startups o empresas internacionales que buscan proyección global. Este formato de oficinas se destaca por permitir flexibilidad en los contratos y evitar que las empresas tengan que invertir en infraestructura en sus inicios. En paralelo, el mercado empieza a incorporar también otros formatos alternativos y de mayor exclusividad, como los clubes de negocios que funcionan bajo un esquema de membresía.