Gianni Infantino fue elegido presidente de la FIFA por primera vez en 2016. Getty Images

El Congreso Extraordinario de la FIFA, reunido de forma telemática, ha aprobado por aclamación la concesión de los próximos Mundiales femeninos, la edición de 2031 a la candidatura conjunta de Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica, y la de 2035 a la de Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales.

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El proyecto de 2031 contempla veinte estadios en veinte ciudades entre los cuatro países y recibió una valoración en su informe de 4,4 puntos sobre cinco; y el de 2035 tiene diecinueve campos en quince ciudades, con una puntuación de 4,3.

Estas dos ediciones suceden a la de Brasil, que albergará el Mundial femenino en 2027, en el que España intentará revalidar la corona conquistada en Nueva Zelanda y Australia 2023.

El Mundial de 2031 será el quinto que se dispute en América, después de que Estados Unidos albergara el torneo en 1999 y 2003, Canadá en 2015 y Brasil la del próximo año, mientras que en el caso de la de 2035 será la cuarta ocasión que se juegue en Europa, tras Suecia 1995, Alemania 2011 y Francia 2019.