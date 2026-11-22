Lejos de las pizarras y de los estadios de fútbol, Lionel Scaloni volvió a demostrar su espíritu competitivo en una disciplina que lo apasiona cada vez más: el ciclismo. Este domingo, el entrenador de la selección argentina completó los exigentes 110 kilómetros del Gran Fondo Siete Lagos -que une San Martín de los Andes con Villa La Angostura- y se subió al podio de su categoría con un meritorio tercer puesto.

Con el dorsal 897, el técnico nacido en Pujato detuvo el cronómetro en 2 horas, 51 minutos y 54 segundos.

De esa manera, Lionel Scaloni quedó a menos de tres segundos del segundo escalón entre los 179 participantes de la división M45-49.

Esa marca lo ubicó dentro del 20% superior de la clasificación, requisito estipulado por el circuito oficial de la Unión Ciclista Internacional (UCI) para otorgar pasajes al Campeonato Mundial de Gran Fondo 2027.

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La 15ª edición de la tradicional prueba patagónica, que reunió a unos 2.500 ciclistas a lo largo de la Ruta Nacional 40, funcionó por primera vez como fecha clasificatoria hacia la cita que se celebrará en agosto del próximo año en la región francesa de Alta Saboya.

Scaloni había arribado a Neuquén el viernes por la noche junto a integrantes de su cuerpo técnico argentino de fútbol, como Pablo Aimar, Walter Samuel (recientemente desvinculado por decisión propia) y Roberto Ayala, redondeando un fin de semana deportivo inolvidable con boleto mundialista incluido.