Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este jueves 15 de octubre

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) pronostica para este jueves 15 de octubre una jornada marcada por la nubosidad, las lluvias aisladas y el viento , con rachas que podrían alcanzar los 50 km/h en Montevideo y zonas costeras del este del país .

En Montevideo y el área metropolitana , la temperatura mínima será de 13 °C y la máxima de 17 °C . Durante la mañana se espera un cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones aisladas y neblinas. El viento soplará del sureste entre 10 y 30 km/h.

Para la tarde y la noche persistirán las condiciones de nubosidad y las lluvias aisladas, mientras que el viento del sureste aumentará su intensidad, con velocidades de entre 20 y 40 km/h y rachas de hasta 50 km/h .

En el este , las temperaturas oscilarán entre los 12 °C y los 20 °C . La mañana estará nubosa y cubierta, con precipitaciones aisladas, nieblas y neblinas. Durante la tarde y la noche continuarán las lluvias aisladas, con baja probabilidad de tormentas , neblinas y bancos de niebla. El viento será del sector sur, con rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras .

Para el oeste, Inumet prevé una mínima de 13 °C y una máxima de 19 °C. Se esperan cielos nubosos y cubiertos durante toda la jornada, con precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas. Por la mañana también habrá neblinas y bancos de niebla. El viento soplará del sector sur entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras durante la tarde y la noche.

Finalmente, en el norte del país, la temperatura mínima será de 13 °C y la máxima de 21 °C. La mañana se presentará nubosa y cubierta, con precipitaciones aisladas y neblinas. Estas condiciones continuarán durante la tarde y la noche, cuando también habrá baja probabilidad de tormentas. Los vientos serán del sector sur, con velocidades de entre 10 y 30 km/h.