Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este domingo 11 de octubre

Este domingo estará marcado por la nubosidad, la neblina y algunas lloviznas aisladas en gran parte del país, según el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ). Las temperaturas se mantendrán frescas, con mínimas de entre 8 °C y 11 °C y máximas de entre 15 °C y 20 °C.

Inumet prevé para el Área Metropolitana una temperatura mínima de 11 °C y una máxima de 15 °C. Por la mañana el cielo estará nuboso y cubierto, con precipitaciones escasas y aisladas y neblinas. El viento soplará a entre 10 y 30 kilómetros por hora.

Hacia la tarde y la noche se mantendrá el cielo nuboso y cubierto, con probables precipitaciones escasas. El viento seguirá entre 10 y 30 kilómetros por hora.

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En el norte, según Inumet, la mínima será de 9 °C y la máxima de 20 °C, la más alta entre las cuatro regiones. Por la mañana habrá nubosidad y cielo cubierto, con neblinas y bancos de niebla, y vientos de entre 10 y 30 kilómetros por hora.

Por la tarde y la noche el cielo estará nuboso, con períodos de cubierto y neblinas. El viento se mantendrá entre 10 y 30 kilómetros por hora.

Oeste

Para el oeste, Inumet pronostica una mínima de 8 °C, la más baja de la jornada, y una máxima de 18 °C. Por la mañana el cielo estará nuboso y cubierto, con precipitaciones escasas y aisladas, además de neblinas y bancos de niebla. El viento soplará a entre 10 y 30 kilómetros por hora.

Durante la tarde y la noche continuará nuboso, con períodos de cubierto, precipitaciones escasas y aisladas y neblinas.

Este

En el este, el instituto anticipa una mínima de 9 °C y una máxima de 19 °C. Por la mañana el cielo estará nuboso y cubierto, con precipitaciones escasas y aisladas, neblinas y bancos de niebla. El viento soplará a entre 10 y 30 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en zonas costeras.

Por la tarde y la noche habrá nubosidad con períodos de cubierto, precipitaciones escasas y aisladas, y neblinas y bancos de niebla. Se mantendrán los vientos de entre 10 y 30 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en la costa.