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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este jueves 8 de octubre

En Montevideo y el Área Metropolitana la temperatura mínima será de 14 °C y la máxima de 18 °C, según el pronóstico de Inumet

7 de octubre de 2026 21:00 hs
20240930 Lluvia, tormenta, mal tiempo, estado del tiempo, primavera (4).jpg
Foto: Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronostica para este jueves 8 de octubre una jornada marcada por lluvias y tormentas durante la mañana en buena parte del país, con mejoras temporarias y precipitaciones aisladas hacia la tarde y noche.

Montevideo y Área Metropolitana

En Montevideo y el Área Metropolitana, la temperatura mínima será de 14 °C y la máxima de 18 °C.

Durante la mañana estará cubierto, con precipitaciones y tormentas, además de nieblas y neblinas. Habrá mejoras temporarias y rachas fuertes asociadas a las tormentas.

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Para la tarde y noche, Inumet prevé cielo cubierto y precipitaciones aisladas, con viento del suroeste al sureste de entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.

Este

En el Este, las temperaturas oscilarán entre 13 °C y 24 °C. La mañana estará cubierta, con precipitaciones y tormentas, mejoras temporarias, nieblas y neblinas.

Inumet advierte por rachas muy fuertes asociadas a las tormentas. Hacia la tarde y noche estará nuboso y cubierto, con precipitaciones aisladas, neblinas y bancos de niebla.

Oeste

En el Oeste, se espera una mínima de 12 °C y una máxima de 22 °C.

La mañana estará cubierta, con precipitaciones y tormentas, mejoras temporarias, nieblas y neblinas. También podrán registrarse rachas muy fuertes asociadas a las tormentas.

Durante la tarde y noche continuará cubierto, con precipitaciones aisladas. El viento soplará del suroeste y sur entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras.

Norte

En el Norte, la temperatura mínima será de 13 °C y la máxima de 24 °C.

Inumet prevé una mañana cubierta con precipitaciones y tormentas, mejoras temporarias, nieblas y neblinas. Podrán registrarse rachas muy fuertes asociadas a las tormentas.

Para la tarde y noche se espera cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones aisladas y neblinas. El viento será del oeste al sur entre 10 y 30 km/h, con períodos de variables de hasta 20 km/h.

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